Endrick titular? Veja a escalação do Lyon em jogo da Ligue 1

O Lyon recebe o Auxerre neste sábado (25), pela 31ª rodada da Ligue 1. O confronto será às 10h (de Brasília) e terá transmissão da Cazé TV. Na escalção, o treinador Paulo Fonseca confirmou a titularidade de Endrick, que busca ajudar a equipe em busca da vaga na próxima Champions League.

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Veja a escalação do Lyon

Endrick retoma protagonismo no Lyon nos últimos jogos

Em abril, Endrick retomou o protagonismo nos últimos jogos do Lyon, sendo decisivo inclusive na vitória de sua equipe sobre o PSG, na última rodada do Campeonato Francês. Nas últimas três partidas, o centroavante contribuiu com um gol e duas assistências.

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Visando uma vaga na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Endrick entende que precisa seguir entregando um bom futebol com o Lyon para convencer Ancelotti. E o Auxerre é um adversário acessível, uma vez que ocupa apenas a 16ª colocação e luta contra o rebaixamento na França.

Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

➡️ Entre altos e baixos, Endrick volta a ser decisivo no Lyon e ganha destaque na Europa

Tudo sobre o jogo entre Lyon x Auxerre (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lyon 🆚 Auxerre

31ª rodada – Ligue 1

📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 10h (de Brasília).

📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA).

👁️ Onde assistir: Cazé TV.

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