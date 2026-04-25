Real Madrid lidera ranking de clubes mais valiosos do mundo; veja a lista

Nesta semana, o portal especializado em finanças do esporte, Sportico, divulgou o ranking dos 50 clubes de futebol mais valiosos do planeta em 2026. Com base nos balanços financeiros da temporada 2024/25, o levantamento confirmou o Real Madrid como a instituição mais valiosa do cenário global.

O portal especializado em finanças do esporte Sportico divulgou o ranking dos 50 clubes de futebol mais valiosos do planeta em 2026. Com base nos balanços financeiros da temporada 2024/25, o levantamento confirmou o Real Madrid como a instituição mais valiosa do cenário global, atingindo um valor de mercado de US$7,7 bilhões (aproximadamente R$38 bilhões).

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O Top 10 é dominado pela Premier League, que emplacou seis representantes. No entanto, o dado que mais chama a atenção é a ausência de clubes sul-americanos e o crescimento exponencial da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Os clubes mais valiosos do futebol em 2026 💰

1 . Real Madrid (ESP): US$ 7,7 bi (R$ 38,5 bi) 2 . Barcelona (ESP): US$ 6,65 bi (R$ 33,2 bi) 3 . Manchester United (ING): US$ 6,47 bi (R$ 32,3 bi) 4 . Bayern de Munique (ALE): US$ 5,78 bi (R$ 28,9 bi) 5 . Liverpool (ING): US$ 5,74 bi (R$ 28,7 bi) 6 . Manchester City (ING): US$ 5,7 bi (R$ 28,5 bi) 7 . Arsenal (ING): US$ 5,43 bi (R$ 27,1 bi) 8 . Paris Saint-Germain (FRA): US$ 5,0 bi (R$ 25,0 bi) 9 . Chelsea (ING): US$ 4,0 bi (R$ 20,0 bi) 10 . Tottenham (ING): US$ 3,5 bi (R$ 17,5 bi)

A engrenagem por trás dos bilhões

Para entender a construção desses gigantes, é preciso notar que o valor de mercado extrapola o faturamento anual. O cálculo da Sportico utiliza o conceito de múltiplos de receita, métrica que projeta o valor da instituição com base na força da marca e, principalmente, na previsibilidade do negócio.

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Diferente do modelo brasileiro, onde a negociação de atletas é vital para o fluxo de caixa, os clubes do topo da lista sustentam-se em contratos comerciais e de transmissão de longo prazo. Essa estrutura garante estabilidade financeira, independentemente da performance momentânea dentro das quatro linhas.

O relatório destaca, por exemplo, que o Barcelona gerou US$590 milhões em receitas comerciais por meio de parcerias estratégicas com empresas como Spotify, Barça Mobile, Nike e Philips.

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Outro pilar determinante é a exploração de ativos, transformando estádios em centros de lucro recorrentes. O Real Madrid gerou US$368 milhões em receitas de matchday, bilheteria e consumo em dias de jogo, superando o arquirrival Barcelona por uma margem de US$150 milhões.

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

E os clubes brasileiros?

Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem se aproximado de uma gestão mais moderna com a implementação das SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) e as tentativas de organização de uma liga nacional.

Contudo, a principal disparidade reside nas fontes de receita. Enquanto Real Madrid e Barcelona faturam bilhões com direitos globais, licenciamentos e turnês internacionais, as equipes brasileiras ainda dependem fortemente de cotas de TV domésticas e da exportação de talentos para equilibrar as contas anuais.

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