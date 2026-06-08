Rival do Brasil na estreia na Copa entra na mira da Juventus
Brasil e Marrocos se enfrentam no sábado (13) na estreia na Copa do Mundo
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Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, o meia Brahim Díaz pode chegar ao torneio vivendo um momento decisivo também fora dos gramados. De acordo com informações da imprensa italiana, a Juventus prepara uma investida pelo jogador marroquino do Real Madrid para a próxima temporada.
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O nome de Brahim aparece como um dos principais alvos do novo projeto esportivo do clube de Turim, que busca reformular seu setor ofensivo após uma temporada abaixo das expectativas. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o técnico Luciano Spalletti vê o marroquino como a peça ideal para atuar atrás dos atacantes, graças à sua capacidade de criação, velocidade e habilidade no um contra um.
A movimentação acontece justamente às vésperas da estreia de Marrocos na Copa do Mundo. No próximo sábado (13), a seleção africana encara o Brasil em Nova Jersey, em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada do torneio.
Aos 26 anos, Brahim Díaz chega ao Mundial como uma das referências técnicas da seleção marroquina. Nascido na Espanha, o meia optou por defender o país de origem da família e se tornou peça importante no elenco que busca repetir o protagonismo internacional alcançado nos últimos anos.
Na Juventus, a diretoria entende que o jogador pode ser um dos rostos da reconstrução da equipe. O clube avalia abrir negociações com o Real Madrid nas próximas semanas, aproveitando o momento de indefinição sobre o espaço que o atleta terá no elenco merengue.
A concorrência interna no Santiago Bernabéu segue forte. Brahim disputa espaço com nomes como Arda Güler e outros jovens talentos do elenco, cenário que mantém em aberto seu futuro para a próxima temporada.
Foco na Copa e confronto com Brasil
Enquanto as especulações agitam o mercado europeu, o foco imediato do meia está na Copa do Mundo. E o primeiro desafio será justamente contra a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, em duelo que pode colocar frente a frente um dos principais talentos de Marrocos e uma das favoritas ao título mundial.
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