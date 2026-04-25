Entre altos e baixos, Endrick volta a ser decisivo no Lyon e ganha destaque na Europa

Após um grande início com a camisa do Lyon, Endrick passou a ser cobrado por conta da seca de gols no Campeonato Francês. Entre altos e baixos, o centroavante voltou a ser decisivo na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o PSG e ganhou destaque na imprensa europeia.

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Na Ligue 1, Endrick balançou as redes quatro vezes, mas em apenas duas partidas: PSG e Metz, que estão em lados opostos na classificação do Campeonato Francês. O que prova que o centroavante brasileiro tem condições de jogar e decidir contra qualquer rival, mas precisa ser mais regular.

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Na sexta-feira (24), o jornal espanhol "Marca" destacou a grande atuação de Endrick contra o PSG e afirmou que o atacante ativou o "modo besta". Além do gol e da assistência contra o líder do Campeonato Francês, o periódico ressaltou uma melhora no trabalho defensivo do atleta.

Técnico do Lyon, Paulo Fonseca chegou a cobrar publicamente Endrick e pedir mais compromisso do jogador com a equipe. E a resposta veio dentro de campo, o que deixou o comandante satisfeito após a vitória sobre o PSG.

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- Foi decisivo, mas estou ainda mais feliz por como trabalhou na defesa para o time - disse o português em coletiva de imprensa.

E em meio a esse cenário, Endrick ganha mais uma oportunidade para demonstrar seu potencial na reta final de sua passagem pela França. O jogador pode encerrar sua curta passagem no país como o 10º brasileiro com mais gols pelo Lyon e deixar saudades apesar do pouco tempo de relação.

Desempenho de Endrick no Lyon

Contratado pelo Lyon por empréstimo em janeiro, Endrick soma sete gols e sete assistências em 17 partidas disputadas com a camisa do clube francês. Números que chamam a atenção do Real Madrid, que monitora o jogador pensando em tê-lo no elenco na próxima temporada.

Dentre os brasileiros com passagens pelo Lyon, Endrick tem o mesmo número de gols de Nilmar, além de já ter ultrapassado outros nomes, como Bruno Guimarães. Caso balance as redes mais uma vez, o jovem de 19 anos irá igualar os números de Tetê, Claudio Caçapa e Marcelo.

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