Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre a Jordânia na Copa do Mundo 2026

A seleção da Jordânia, carinhosamente apelidada de "Os Nashama" (Os Cavalheiros Bravos), faz sua estreia histórica em Copas do Mundo em 2026. Após anos de desenvolvimento constante e uma geração de ouro que quebrou barreiras continentais, os jordanianos chegam à América do Norte como uma das equipes mais intrigantes da Ásia, carregando o orgulho de representar o Levante no maior palco do futebol mundial.

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Confira o guia completo para acompanhar a primeira participação da Jordânia no Mundial

🌍 Cenário: como a Jordânia chega à Copa?

A Jordânia chega ao seu primeiro Mundial vivendo um momento mágico. O ciclo para 2026 foi marcado por conquistas sem precedentes, incluindo o vice-campeonato da Copa da Ásia de 2023 e a chegada à final da Copa Árabe em 2025. A classificação foi garantida de forma convincente: após um início irregular, a equipe liderou seu grupo na segunda fase (superando a Arábia Saudita) e carimbou o passaporte ao terminar em segundo lugar no Grupo B da fase final, atrás apenas da Coreia do Sul.

Sob o comando de Jamal Sellami, a Jordânia consolidou uma identidade de organização coletiva e disciplina defensiva, sofrendo apenas quatro gols durante as Eliminatórias. Taticamente, a equipe costuma atuar em um sistema de 3-4-3 ou 5-4-1, priorizando o fechamento de espaços e contra-ataques extremamente velozes para punir adversários superiores tecnicamente.

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Jordânia irá disputar a Copa do Mundo pela 1ª vez (Reprodução/Fifa)

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📈 Melhor campanha em Copas

A edição de 2026 marca a primeira participação da Jordânia na história do torneio. Anteriormente, o país bateu na trave em 2014, quando chegou à repescagem intercontinental, mas acabou eliminado pelo Uruguai. Portanto, qualquer gol marcado ou ponto somado nesta edição será um recorde histórico para a nação.

✨ Fato curioso: O significado de "Nashmi"

O apelido da seleção, Nashama, é o plural de Nashmi, uma palavra jordaniana que define alguém que é corajoso, generoso, cavalheiro e que coloca os outros à frente de si mesmo. O termo tornou-se um símbolo da resistência e do espírito de luta da equipe, que se acostumou a entrar em campo como "zebra" e surpreender gigantes do continente asiático.

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⚡ O cara do time: Musa Al-Taamari

Conhecido no início da carreira como o "Messi da Jordânia", Musa Al-Taamari é a face do futebol nacional e o único jogador do elenco que atua em uma das grandes ligas europeias, defendendo o Rennes, da França. O capitão é um meia-atacante canhoto extremamente versátil, capaz de atuar em ambas as pontas ou centralizado. Com 11 assistências na última temporada europeia, ele é o motor criativo da equipe e a maior esperança de desequilibrar as defesas adversárias no Grupo J.

👁️ Fique de olho: Ali Olwan

Com a ausência confirmada do atacante Yazan Al-Naimat por uma grave lesão no joelho, a responsabilidade ofensiva recai sobre Ali Olwan. Parte do chamado "trio de terror" do ataque jordaniano, Olwan foi o artilheiro da Copa Árabe de 2025 com seis gols. Ele combina força física com velocidade explosiva e uma maturidade tática rara para seus 25 anos, sendo fundamental tanto na finalização quanto na pressão defensiva. Outro nome que pode surpreender é o jovem Odeh Fakhoury, que marcou o único gol da equipe em amistoso preparatório contra a Suíça.

Ali Olwan, jogador da Jordânia na Copa. (Foto: Ennio LEANZA / AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador da Jordânia?

O comandante é o marroquino Jamal Sellami, que assumiu o cargo em junho de 2025. Sellami tem experiência direta em Copas do Mundo, tendo defendido o Marrocos como jogador na edição de 1998 (inclusive enfrentando o Brasil na fase de grupos). Ele é reconhecido por dar continuidade ao trabalho tático resiliente iniciado por seu antecessor, mantendo o foco na solidez da linha defensiva de cinco jogadores.

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📅 Agenda da Jordânia na Copa do Mundo

Áustria x Jordânia

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 17 de junho, quarta-feira, à 01h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Levi's Stadium (Estádio da Baía de São Francisco), EUA.

Jordânia x Argélia

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 23 de junho, terça-feira, às 00h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Levi's Stadium (Estádio da Baía de São Francisco), EUA.

Jordânia x Argentina