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Quem é Lutsharel Geertruida, substituto de Timber na Holanda para a Copa do Mundo

Zagueiro de 25 anos é convocado por Koeman após lesão de companheiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/06/2026 08:00
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Geertruida com a camisa da seleção da Holanda (Foto: IMAGO/Folhapress)
Geertruida com a camisa da seleção da Holanda (Foto: IMAGO/Folhapress)

O técnico Ronald Koeman recebeu uma notícia ruim nesta segunda-feira (08). O zagueiro Jurriën Timber está fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão na virilha e não vai se recuperar a tempo da competição.

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    De forma imediata, o treinador da Laranja Mecânica anunciou Lutsharel Geertruida, que joga pelo Sunderland, da Inglaterra, para o seu lugar.

    — Geertruida, e também Maatsen, estavam naturalmente no grupo. Portanto, nesse aspecto, não sofremos muito, agora que vamos chamar Geertruida. Por isso também não esperamos muito tempo, pois não se esperava que a situação de Timber melhorasse muito rapidamente — disse o treinador à NOS, emissora holandesa.

    Geertruida defende o Sunderland, da Inglaterra, onde atua por empréstimo (Richard Lee/Sports Press Photo / SPP) (Foto: Sports Press Photo / /Fotoarena/Folhapress)
    Geertruida defende o Sunderland, da Inglaterra, onde atua por empréstimo (Foto: Richard Lee/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Quem é Lutsharel Geertruida?

    Lutsharel Geertruida tem 25 anos e nasceu em Roterdã, segunda maior cidade da Holanda. O jogador tem 1,84m e é considerado polivalente, atuando como volante, zagueiro e lateral-direito.

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    Descendente de curaçauenses, Geertruida tem dupla nacionalidade e chegou a ser convocado para a Copa Ouro. A participação, no entanto, não foi concluída por conta da Covid-19. Tempos depois, surgiu a primeira convocação para a seleção holandesa, equipe que defende até hoje.

    Nas categorias de base, passou pelas seleções sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21. Com a seleção da Holanda, chegou a ser elogiado pelo técnico Louis van Gaal, que o definiu como "um zagueiro moderno e fisicamente forte".

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    O jogador surgiu nas categorias de base do Overmaas Rotterdam, Spartaan '20, Sparta Rotterdam e Feyenoord, clube no qual foi revelado para o futebol profissional. Sua estreia aconteceu em 2017. Foi titular, inclusive, no título nacional de 2022/2023.

    Em seguida, defendeu as cores do RB Leipzig, clube com o qual ainda tem contrato, mas está emprestado ao Sunderland.

    Números na carreira

    Feyenoord

    1. 202 jogos (169 titular)
    2. 24 gols
    3. 11 assistências
    4. 0.7 passes decisivos por jogo
    5. 23% acerto no cruzamento
    6. 1.7 desarmes por jogo
    7. 0.8 interceptações por jogo
    8. 5.0 bolas recuperadas por jogo
    9. 60% eficiência nos duelos
    10. 0.7 faltas por jogo
    11. 16 cartões amarelos
    12. Nota Sofascore 7.04

    Seleção da Holanda

    1. 21 jogos (12 titular)
    2. 0.2 passes decisivos por jogo
    3. 43% acerto no cruzamento
    4. 1.4 desarmes por jogo
    5. 0.4 interceptações por jogo
    6. 3.3 bolas recuperadas por jogo
    7. 49% eficiência nos duelos
    8. 1.0 faltas por jogo
    9. 2 cartões amarelos
    10. Nota Sofascore 6.67

    RB Leipzig

    1. 35 jogos (27 titular)
    2. 1 gol
    3. 1 assistência
    4. 0.5 passes decisivos por jogo
    5. 44% acerto no cruzamento
    6. 1.3 desarmes por jogo
    7. 0.8 interceptações por jogo
    8. 3.6 bolas recuperadas por jogo
    9. 51% eficiência nos duelos
    10. 0.7 faltas por jogo
    11. 4 cartões amarelos
    12. Nota Sofascore 6.73

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    Sunderland

    1. 30 jogos (19 titular)
    2. 0.3 passes decisivos por jogo
    3. 22% acerto no cruzamento
    4. 1.3 desarmes por jogo
    5. 0.7 interceptações por jogo
    6. 2.5 bolas recuperadas por jogo
    7. 57% eficiência nos duelos
    8. 0.5 faltas por jogo
    9. 2 cartões amarelos
    10. Nota Sofascore 6.80

    Na temporada (2025/26)

    1. 34 jogos (20 titular)
    2. 0.3 passes decisivos por jogo
    3. 20% acerto no cruzamento
    4. 1.4 desarmes por jogo
    5. 0.6 interceptações por jogo
    6. 2.4 bolas recuperadas por jogo
    7. 57% eficiência nos duelos
    8. 0.6 faltas por jogo
    9. 2 cartões amarelos
    10. Nota Sofascore 6.79

    Holanda na Copa do Mundo

    A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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