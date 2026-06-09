Quem é Lutsharel Geertruida, substituto de Timber na Holanda para a Copa do Mundo Zagueiro de 25 anos é convocado por Koeman após lesão de companheiro

O técnico Ronald Koeman recebeu uma notícia ruim nesta segunda-feira (08). O zagueiro Jurriën Timber está fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão na virilha e não vai se recuperar a tempo da competição.

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De forma imediata, o treinador da Laranja Mecânica anunciou Lutsharel Geertruida, que joga pelo Sunderland, da Inglaterra, para o seu lugar.

— Geertruida, e também Maatsen, estavam naturalmente no grupo. Portanto, nesse aspecto, não sofremos muito, agora que vamos chamar Geertruida. Por isso também não esperamos muito tempo, pois não se esperava que a situação de Timber melhorasse muito rapidamente — disse o treinador à NOS, emissora holandesa.

Geertruida defende o Sunderland, da Inglaterra, onde atua por empréstimo (Foto: Richard Lee/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Quem é Lutsharel Geertruida?

Lutsharel Geertruida tem 25 anos e nasceu em Roterdã, segunda maior cidade da Holanda. O jogador tem 1,84m e é considerado polivalente, atuando como volante, zagueiro e lateral-direito.

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Descendente de curaçauenses, Geertruida tem dupla nacionalidade e chegou a ser convocado para a Copa Ouro. A participação, no entanto, não foi concluída por conta da Covid-19. Tempos depois, surgiu a primeira convocação para a seleção holandesa, equipe que defende até hoje.

Nas categorias de base, passou pelas seleções sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21. Com a seleção da Holanda, chegou a ser elogiado pelo técnico Louis van Gaal, que o definiu como "um zagueiro moderno e fisicamente forte".

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O jogador surgiu nas categorias de base do Overmaas Rotterdam, Spartaan '20, Sparta Rotterdam e Feyenoord, clube no qual foi revelado para o futebol profissional. Sua estreia aconteceu em 2017. Foi titular, inclusive, no título nacional de 2022/2023.

Em seguida, defendeu as cores do RB Leipzig, clube com o qual ainda tem contrato, mas está emprestado ao Sunderland.

Números na carreira

Feyenoord

202 jogos (169 titular) 24 gols 11 assistências 0.7 passes decisivos por jogo 23% acerto no cruzamento 1.7 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 5.0 bolas recuperadas por jogo 60% eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 16 cartões amarelos Nota Sofascore 7.04

Seleção da Holanda

21 jogos (12 titular) 0.2 passes decisivos por jogo 43% acerto no cruzamento 1.4 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 49% eficiência nos duelos 1.0 faltas por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.67

RB Leipzig

35 jogos (27 titular) 1 gol 1 assistência 0.5 passes decisivos por jogo 44% acerto no cruzamento 1.3 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 3.6 bolas recuperadas por jogo 51% eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 4 cartões amarelos Nota Sofascore 6.73

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Sunderland

30 jogos (19 titular) 0.3 passes decisivos por jogo 22% acerto no cruzamento 1.3 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 57% eficiência nos duelos 0.5 faltas por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.80

Na temporada (2025/26)

34 jogos (20 titular) 0.3 passes decisivos por jogo 20% acerto no cruzamento 1.4 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 2.4 bolas recuperadas por jogo 57% eficiência nos duelos 0.6 faltas por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.79

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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