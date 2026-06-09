Quem é Lutsharel Geertruida, substituto de Timber na Holanda para a Copa do Mundo
Zagueiro de 25 anos é convocado por Koeman após lesão de companheiro
O técnico Ronald Koeman recebeu uma notícia ruim nesta segunda-feira (08). O zagueiro Jurriën Timber está fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão na virilha e não vai se recuperar a tempo da competição.
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De forma imediata, o treinador da Laranja Mecânica anunciou Lutsharel Geertruida, que joga pelo Sunderland, da Inglaterra, para o seu lugar.
— Geertruida, e também Maatsen, estavam naturalmente no grupo. Portanto, nesse aspecto, não sofremos muito, agora que vamos chamar Geertruida. Por isso também não esperamos muito tempo, pois não se esperava que a situação de Timber melhorasse muito rapidamente — disse o treinador à NOS, emissora holandesa.
Quem é Lutsharel Geertruida?
Lutsharel Geertruida tem 25 anos e nasceu em Roterdã, segunda maior cidade da Holanda. O jogador tem 1,84m e é considerado polivalente, atuando como volante, zagueiro e lateral-direito.
Descendente de curaçauenses, Geertruida tem dupla nacionalidade e chegou a ser convocado para a Copa Ouro. A participação, no entanto, não foi concluída por conta da Covid-19. Tempos depois, surgiu a primeira convocação para a seleção holandesa, equipe que defende até hoje.
Nas categorias de base, passou pelas seleções sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21. Com a seleção da Holanda, chegou a ser elogiado pelo técnico Louis van Gaal, que o definiu como "um zagueiro moderno e fisicamente forte".
O jogador surgiu nas categorias de base do Overmaas Rotterdam, Spartaan '20, Sparta Rotterdam e Feyenoord, clube no qual foi revelado para o futebol profissional. Sua estreia aconteceu em 2017. Foi titular, inclusive, no título nacional de 2022/2023.
Em seguida, defendeu as cores do RB Leipzig, clube com o qual ainda tem contrato, mas está emprestado ao Sunderland.
Números na carreira
Feyenoord
- 202 jogos (169 titular)
- 24 gols
- 11 assistências
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 23% acerto no cruzamento
- 1.7 desarmes por jogo
- 0.8 interceptações por jogo
- 5.0 bolas recuperadas por jogo
- 60% eficiência nos duelos
- 0.7 faltas por jogo
- 16 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.04
Seleção da Holanda
- 21 jogos (12 titular)
- 0.2 passes decisivos por jogo
- 43% acerto no cruzamento
- 1.4 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 49% eficiência nos duelos
- 1.0 faltas por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.67
RB Leipzig
- 35 jogos (27 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 44% acerto no cruzamento
- 1.3 desarmes por jogo
- 0.8 interceptações por jogo
- 3.6 bolas recuperadas por jogo
- 51% eficiência nos duelos
- 0.7 faltas por jogo
- 4 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.73
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Sunderland
- 30 jogos (19 titular)
- 0.3 passes decisivos por jogo
- 22% acerto no cruzamento
- 1.3 desarmes por jogo
- 0.7 interceptações por jogo
- 2.5 bolas recuperadas por jogo
- 57% eficiência nos duelos
- 0.5 faltas por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.80
Na temporada (2025/26)
- 34 jogos (20 titular)
- 0.3 passes decisivos por jogo
- 20% acerto no cruzamento
- 1.4 desarmes por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 2.4 bolas recuperadas por jogo
- 57% eficiência nos duelos
- 0.6 faltas por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.79
Holanda na Copa do Mundo
A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.
O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.
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