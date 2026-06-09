Hat-trick de Olise ofusca Mbappé na França; Deschamps vê 'falta de eficiência' 

A vitória da França por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, no último amistoso antes da Copa do Mundo, teve Michael Olise como protagonista absoluto. Autor dos três gols da equipe, o meia roubou a cena em uma noite discreta de Kylian Mbappé, que passou em branco apesar das várias oportunidades criadas.

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Após a partida, o técnico Didier Deschamps tratou o desempenho do capitão com naturalidade e até fez uma brincadeira ao comentar a falta de pontaria do atacante do Real Madrid. Mbappé finalizou seis vezes durante o jogo, teve um gol anulado por impedimento e desperdiçou chances claras, mas não preocupou o comandante francês.

— Não estou preocupado. É verdade que ele teve várias oportunidades, mas faltou eficiência nas finalizações. Ele me disse que estava guardando os gols para os Estados Unidos, então está tudo bem para mim — brincou Deschamps, sorrindo durante a entrevista coletiva.

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Apesar da atuação apagada de Mbappé e de uma noite pouco inspirada de Ousmane Dembélé, Deschamps saiu satisfeito com o comportamento ofensivo da equipe. O treinador destacou a variedade de características dos jogadores de frente e acredita que a França chega ao Mundial com diferentes alternativas para mudar os jogos.

Segundo ele, a movimentação constante do quarteto formado por Olise, Dembélé, Désiré Doué e Mbappé oferece possibilidades importantes para a sequência da competição.

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— Sempre tiramos aprendizados desses jogos. Os posicionamentos podem mudar durante a partida e isso é algo que valorizamos bastante. Temos jogadores com características diferentes, e isso amplia nossas opções ofensivas — explicou.

Outro jogador defendido por Deschamps foi Ousmane Dembélé. Recém-chegado à concentração após o título da Liga dos Campeões pelo PSG, o atacante ainda busca recuperar ritmo físico e adaptar-se novamente ao ambiente da seleção. Para o treinador, a atuação abaixo do esperado não deve ser analisada de forma isolada.

— É preciso considerar tudo o que ele viveu nas últimas semanas. Foi praticamente um retorno gradual. Tanto física quanto mentalmente, ele vem de um período muito intenso. Ainda está retomando seu melhor nível — avaliou.

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Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem por aí para a França?

Com os amistosos encerrados, a França volta suas atenções para a estreia no Mundial. Integrante do Grupo I, a seleção francesa enfrentará Senegal na primeira rodada e chega ao torneio embalada pela vitória, mas consciente de que o nível de exigência será muito maior.

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