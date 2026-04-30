Crystal Palace e Rayo Vallecano saem na frente nas semis da Conference League

A caminhada rumo à grande final da Conference League ganhou capítulos decisivos nesta quinta-feira (30). Nos jogos de ida das semifinais, o Rayo Vallecano e o Crystal Palace confirmaram o favoritismo em seus confrontos e colocaram "um pé" na decisão do torneio continental.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rayo Vallecano 1 x 0 Strasbourg

No Estádio de Vallecas, em Madri, o Rayo Vallecano impôs seu ritmo de jogo desde o início, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Strasbourg. O gol da vitória saiu apenas no segundo tempo: aos 54 minutos, o atacante Alemão aproveitou assistência de Isi Palazón para estufar a rede e garantir o 1 a 0.

continua após a publicidade

O atacante brasileiro Alemao, camisa 9 do Rayo Vallecano, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida de ida da semifinal da Conference League entre Rayo Vallecano e Strasbourg (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Com o resultado, o time espanhol joga por um empate na França, na próxima semana, para avançar à final. Já o Strasbourg precisará vencer por dois gols de diferença para reverter a situação no tempo normal.

Shakhtar Donetsk 1 x 3 Crystal Palace

Em jogo disputado na Polônia devido aos conflitos na Ucrânia, o Crystal Palace mostrou por que é um dos grandes candidatos ao título. Os Eagles abriram o placar logo no primeiro minuto com Ismaïla Sarr. O Shakhtar chegou a empatar no início da segunda etapa com Ocheretko, mas a reação parou por aí.

continua após a publicidade

Jorgen Strand Larsen comemora o terceiro gol do Crystal Palace com Brennan Johnson, durante a partida de ida da semifinal da Conference League entre Shakhtar Donetsk e Crystal Palace (Foto: Wojtek Radwansku / AFP)

Daichi Kamada, aos 58 minutos, e Jørgen Strand Larsen, aos 84 minutos, selaram o triunfo britânico por 3 a 1. Com a vitória confortável fora de casa, o Palace pode perder por até um gol de diferença no Selhurst Park que ainda assim garantirá a vaga.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.