Nogueira é campeão da Liga do Azerbaijão, e Sabah conquista título inédito
Clube fundado em 2017 ganha passagem para a próxima Champions League
O zagueiro Nogueira conquistou com o Sabah o inédito título da Liga do Azerbaijão, nesta quinta-feira (30). Na temporada passada, o ex-jogador do Fluminense já havia conquistado a Copa do Azerbaijão com o modesto clube fundado em 2017.
A conquista do título ocorreu sem que o Sabah entrasse em campo, mas sim devido a derrota do Qarabag por 2 a 1 para o Neftçi Baku. Com 13 pontos de vantagem restando apenas quatro partidas, Nogueira pôde comemorar a história conquista da Liga do Azerbaijão.
- Esse é um momento muito especial na minha vida. Cheguei ao Sabah na temporada passada, acreditando no projeto que me apresentaram, e conseguimos escrever o nosso nome na história do clube. Um clube novo, com poucos anos de vida, mas que já mostra ambição de ser gigante. São dois títulos nacionais em dois anos, e isso é gratificante demais. Além da classificação para a próxima Champions League, que é especial.
No dia 13 de maio, o Sabah irá disputar a final da Copa do Azerbaijão pelo segundo ano consecutivo, mas desta vez contra o Zira. Nogueira projetou o confronto e a possibilidade de defender o título do torneio vencido pelo clube na última temporada.
- Ainda temos a possibilidade de fechar a temporada com mais uma conquista, e é por isso que brigaremos. Vamos comemorar esse título da Liga, mas seguir trabalhando com foco e determinação para buscar o bicampeonato da Copa e fechar com chave de ouro.
Com a conquista da Liga do Azerbaijão, Nogueira irá disputar a Champions League, e o Sabah inicia sua trajetória na 2ª eliminatória. O clube precisará vencer três duelos de mata-mata para entrar na fase de liga da maior competição do continente.
