Futebol Internacional

Nogueira é campeão da Liga do Azerbaijão, e Sabah conquista título inédito

Clube fundado em 2017 ganha passagem para a próxima Champions League

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
18:16
Nogueira comemora vitória do Sabah sobre o Qabarab, pela Liga do Azerbaijão
imagem cameraNogueira comemora vitória do Sabah sobre o Qabarab, pela Liga do Azerbaijão (Foto: Divulgação)
O zagueiro Nogueira conquistou com o Sabah o inédito título da Liga do Azerbaijão, nesta quinta-feira (30). Na temporada passada, o ex-jogador do Fluminense já havia conquistado a Copa do Azerbaijão com o modesto clube fundado em 2017.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A conquista do título ocorreu sem que o Sabah entrasse em campo, mas sim devido a derrota do Qarabag por 2 a 1 para o Neftçi Baku. Com 13 pontos de vantagem restando apenas quatro partidas, Nogueira pôde comemorar a história conquista da Liga do Azerbaijão.

- Esse é um momento muito especial na minha vida. Cheguei ao Sabah na temporada passada, acreditando no projeto que me apresentaram, e conseguimos escrever o nosso nome na história do clube. Um clube novo, com poucos anos de vida, mas que já mostra ambição de ser gigante. São dois títulos nacionais em dois anos, e isso é gratificante demais. Além da classificação para a próxima Champions League, que é especial.

No dia 13 de maio, o Sabah irá disputar a final da Copa do Azerbaijão pelo segundo ano consecutivo, mas desta vez contra o Zira. Nogueira projetou o confronto e a possibilidade de defender o título do torneio vencido pelo clube na última temporada.

- Ainda temos a possibilidade de fechar a temporada com mais uma conquista, e é por isso que brigaremos. Vamos comemorar esse título da Liga, mas seguir trabalhando com foco e determinação para buscar o bicampeonato da Copa e fechar com chave de ouro.

Com a conquista da Liga do Azerbaijão, Nogueira irá disputar a Champions League, e o Sabah inicia sua trajetória na 2ª eliminatória. O clube precisará vencer três duelos de mata-mata para entrar na fase de liga da maior competição do continente.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ygor Nogueira em ação pelo Sabah, no Azerbaijão (Foto: Divulgação)

