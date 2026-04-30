As partidas de ida das semifinais da Europa League foram realizadas nesta quinta-feira (30). Na Inglaterra, o Nottingham Forest superou o Aston Villa em um jogo truncado, com poucas oportunidades. Em Portugal, o Braga conseguiu marcar o gol sobre o Freiburg nos segundos finais. Os jogos de volta serão realizados no dia 7 de maio.

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Nottingham Forest x Aston Villa

A partida no City Ground começou com o Aston Villa melhor, quase abrindo o placar com Youri Tielemans em chute de fora da área defendido por Ortega. O Forest melhorou perto do intervalo e chegou perto do gol com Igor Jesus, que pegou de primeira cruzamento de Gibbs-White e parou em uma grande defesa de Dibu Martínez.

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No retorno para a segunda etapa, o Nottingham Forest seguiu superior e, após pênalti cometido por Lucas Digne, Chris Wood superou Dibu e abriu o placar para o time da casa. Após o gol, o Forest seguiu superior e teve outras chances para ampliar, mas o 1 a 0 seguiu no placar.

A partida de volta será realizada no dia 7 de maio, no Villa Park, em Birmingham (ING), às 16h. Ambas as equipes buscam retornar a uma final europeia após 40 anos.

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Pela Europa League, o Nottingham Forest venceu o Aston Villa por 1 a 0 (Foto: Darren Staples / AFP)

Braga x Freiburg

No Estádio Municipal, o Braga abriu o placar logo aos oito minutos, com Demir Ege Tıknaz aproveitando cruzamento rasteiro de Victor Gómez. Porém, logo na sequência, Jan-Niklas Beste aproveitou erro da defesa portuguesa, puxou o contra-ataque e rolou para o experiente Vincenzo Grifo igualar o marcador.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Braga teve um pênalti após Gustaf Lagerbielke ser derrubado por Philipp Lienhart dentro da área. Na cobrança, Rodrigo Zalazar parou em Noah Atubolu e desperdiçou grande chance. O segundo tempo foi de controle da posse dos portugueses, que não conseguiram criar uma oportunidade até os 47 minutos, quando Mario Dorgeles aproveitou o rebote do goleiro para marcar o gol da vitória dos Arsenalistas.

A partida de volta será realizada no dia 7 de maio, no Europa-Park-Stadion, em Friburgo (ALE), às 16h. Ambas as equipes buscam vencer a Europa League de forma inédita.

Pela Europa League, o Braga venceu o Freiburg por 1 a 0 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

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