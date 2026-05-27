Conference League: guia completo da final entre Crystal Palace e Rayo Vallecano
Será a quinta final da história do torneio
A final da Conference League já está definida. Crystal Palace e Rayo Vallecano vão disputar o título da competição no dia 27 de maio, no Leipzig Stadium, na Alemanha. A decisão colocará frente a frente dois clubes que vivem campanhas históricas e buscam conquistar o primeiro título continental de suas histórias.
O Crystal Palace chega à decisão vivendo o melhor momento europeu de sua trajetória. Em apenas sua segunda participação internacional, o clube inglês alcançou a primeira final continental após uma campanha sólida e ofensiva. A equipe terminou a fase de liga na 10ª colocação, passou pelo Zrinjski nos playoffs e depois eliminou AEK Larnaca, Fiorentina e Shakhtar Donetsk no mata-mata. Sob o comando de Oliver Glasner, o Palace também conquistou recentemente a Taça da Inglaterra e aposta no atacante Ismaïla Sarr, artilheiro da competição com nove gols, para buscar o título inédito.
Do outro lado aparece o Rayo Vallecano, que também escreve um capítulo histórico em sua curta trajetória europeia. O clube espanhol disputa apenas sua segunda competição continental e chega à primeira final internacional da história após eliminar Samsunspor, AEK Athens e Strasbourg. A equipe comandada por Iñigo Pérez terminou a fase de liga na quinta posição e chamou atenção pelo futebol ofensivo e competitivo ao longo da campanha. O brasileiro Alexandre Alemão, além de Álvaro García e Isi Palazón, foi um dos destaques do time na caminhada até Leipzig.
Retrospecto na edição
Crystal Palace (ENG)
- Posição na fase de liga: 10º
- Playoff da fase eliminatória: venceu o Zrinjski por 3 a 1 no agregado
- Oitavas de final: venceu o AEK Larnaca por 2 a 1 no agregado
- Quartas de final: venceu a Fiorentina por 4 a 2 no agregado
- Semifinais: venceu o Shakhtar Donetsk por 5 a 2 no agregado
- Temporada passada: não disputou competições europeias
- Melhor campanha na Conference League: estreante
- Busca o primeiro título continental da história
Rayo Vallecano (ESP)
- Posição na fase de liga: 5º
- Oitavas de final: venceu o Samsunspor por 3 a 2 no agregado
- Quartas de final: venceu o AEK Athens por 4 a 3 no agregado
- Semifinais: venceu o Strasbourg por 2 a 0 no agregado
- Temporada passada: não disputou competições europeias
- Melhor campanha na Conference League: estreante
- Busca o primeiro título continental da história
Como chegam as equipes?
O Crystal Palace chega à final tentando coroar uma temporada histórica. Mesmo terminando apenas na 15ª colocação da Premier League, o clube londrino cresceu na reta decisiva da temporada europeia e mostrou força ofensiva durante toda a Conference League. A equipe soma o melhor ataque da competição e chega embalada pelo trabalho de Oliver Glasner, que disputará seu último jogo no comando dos Eagles. O austríaco já tem experiência em decisões continentais, após conquistar a Europa League de 2022 com o Eintracht Frankfurt.
Já o Rayo Vallecano chega à decisão vivendo um dos melhores momentos de sua história recente. O clube espanhol encerrou La Liga na oitava colocação e manteve boa regularidade durante toda a Conference League. Com um elenco equilibrado e competitivo, a equipe madrilenha construiu sua campanha apoiada na intensidade e no coletivo montado por Iñigo Pérez. O Rayo também se destacou ofensivamente ao longo do torneio e tentará encerrar a campanha histórica com um título inédito.
Artilheiros da edição
|Jogador
|Time
|Gols
Ismaïla Sarr
Crystal Palace (ING)
9
Marius Mouandilmadji
Samsunspor (TUR)
8
Mikael Ishak
Lech Poznań (POL)
8
Svens Mijnans
AZ Alkmaar (HOL)
6
Onde será a final da Conference League de 2026?
A decisão será disputada no Leipzig Stadium, na Alemanha. O estádio recebeu partidas da Copa do Mundo de 2006 e também foi uma das sedes da Eurocopa de 2024.
Com capacidade para mais de 40 mil torcedores, o palco da final é considerado um dos mais modernos do futebol alemão e receberá pela primeira vez a decisão da Conference League.
Quando será a final da Conference League?
A final da Conference League 2025/26 será disputada no dia 27 de maio de 2026.
Onde assistir à final
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.
Vai ter prorrogação e pênaltis?
Sim. Em caso de empate no tempo regulamentar, a final terá prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade no placar, o campeão será decidido nos pênaltis.
