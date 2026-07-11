Nico Williams revela sentimento ao voltar a atuar pela Espanha na Copa do Mundo Atacante se recuperou de lesão e ficou à disposição do técnico Luis de la Fuente

Outrora avaliado como provável desfalque da Espanha para o restante da Copa do Mundo devido à nova lesão muscular, sofrida na partida contra o Uruguai, Nico Williams voltou a ficar à disposição do técnico Luis de la Fuente e entrou no segundo tempo da vitória sobre a Bélgica. O jogador, após a partida, falou do sentimento de poder atuar na competição após o momento de dúvida.

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— Aliviado. Tanto agora quanto neste ano tem sido um pouco difícil. Mas, sabe, acho que é a vida, a vida te derruba, você tem que se levantar. É uma lição que a vida te ensina. Estou muito feliz por poder ajudar a equipe, que é o que mais importa para mim. Sempre com aquele sorriso — disse o atacante, após o jogo.

Nico Williams sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita na partida contra a Celeste, na última rodada da fase de grupos, após entrada de Nico de la Cruz. Ele, que vinha de temporada de cinco lesões no Athletic Bilbao, é um caso de superação.

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— Obviamente, o grupo me apoia desde o início. Eles sabem tudo o que eu passei. O que aconteceu comigo na partida contra o Uruguai, como todos sabem, aconteceu. Eu me recuperei e estou de volta. Acho que estou jogando no meu melhor nível. E tem a minha família, sempre me incentivando, como sempre fizeram, com amor incondicional. Meu irmão, meus amigos, minha namorada estão sempre ao meu lado. Estou muito orgulhoso de estar aqui e de ter minha família me apoiando. Não quero dizer mais nada; é muito emocionante — destacou Nico.

Nico Williams em ação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Valerie Macon/AFP)

Classificada após o triunfo por 2 a 1 em Los Angeles, no SoFi Stadium, a Espanha para o jogo mais aguardado do mata-mata da Copa do Mundo. A Fúria enfrentará a França na semifinal, na terça-feira (14), para choque das duas principais gerações do futebol mundial valendo vaga na grande decisão.

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