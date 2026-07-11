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Quem é a joia da França que estreou contra o Marrocos e virou trunfo na Copa

França terá a Espanha como adversário na terça-feira (14)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
11/07/2026 10:57
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Confronto pelas quartas de final marcou estreia de promessa francesa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Confronto pelas quartas de final marcou estreia de promessa francesa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Warren Zaïre-Emery pode ter encontrado o seu espaço na seleção da França justamente no momento mais importante da Copa do Mundo, o duelo contra o Marrocos no mata-mata da competição. Depois de passar os cinco primeiros jogos do Mundial sem entrar em campo, o meio-campista de 20 anos fez a estreia na vitória por 2 a 0 sobre a seleção marroquina, pelas quartas de final, e deixou boa impressão durante os minutos em que esteve em campo.

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    • O jogador do PSG atuou por cerca de 20 minutos após substituir Manu Koné e ganhou moral com o técnico Didier Deschamps. Após a partida, o treinador elogiou a atuação do jovem e indicou que ele está preparado para ser acionado novamente na semifinal da Copa do Mundo, contra a Espanha, marcada para a próxima terça-feira, em Dallas.

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    Zaire-Emery marca em vitória da França sobre Marrocos na Copa (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Zaire-Emery marca em vitória da França sobre Marrocos na Copa (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    • Segundo Deschamps, Zaïre-Emery fez uma "muito, muito boa entrada" diante do Marrocos e mostrou que está pronto para ajudar a equipe sempre que for necessário. Durante o período em que esteve em campo, o meia se destacou pela intensidade, movimentação e pelas disputas no meio-campo:

    - São sempre grandes momentos, lembranças que marcam uma carreira. É uma temporada excepcional para mim. Há apenas alegria, felicidade e sorrisos - declarou Zaïre-Emery.

    ➡️França x Marrocos pode marcar estreia de seis jogadores na Copa

    A estreia ganha ainda mais importância pelo contexto vivido pelo jogador durante a competição. Apesar de ser uma das peças importantes do PSG e bicampeão da Champions League pelo clube francês, o meio-campista da França ainda não havia recebido oportunidades na Copa do Mundo antes do confronto contra o Marrocos.

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    A oportunidade surgiu após a lesão de Aurélien Tchouaméni. Embora a hierarquia do meio-campo da França permaneça consolidada, a boa atuação diante do Marrocos fortaleceu a candidatura de Zaïre-Emery como uma alternativa importante para Didier Deschamps ao longo das partidas restantes da Copa do Mundo.

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