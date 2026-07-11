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Real Madrid e Vini Jr. agendam reunião para discutir renovação contratual

O camisa 7 já declarou o desejo de permanecer na capital espanhola

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 09:51
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Vini Jr beijando o escudo do Real Madrid (Foto: AFP)
Vini Jr beijando o escudo do Real Madrid (Foto: AFP)

O futuro de Vinicius Júnior no Real Madrid deve ganhar um desfecho definitivo nos próximos dias. Clube e jogador têm uma reunião marcada para o final de julho com o objetivo de ajustar os detalhes do novo contrato. Segundo o jornal AS, ambas as partes concordam que este é o momento ideal para selar o acordo, o que afasta de vez os rumores sobre uma possível transferência do astro brasileiro.

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    • Embora a diretoria merengue tenha manifestado interesse em estender o vínculo com o ponta-esquerda, optou por esperar o encerramento do Mundial para alinhar as tratativas. As incertezas que pairavam sobre o destino do craque ficaram para trás, e a oficialização do negócio virou questão de tempo. O próprio atleta comunicou internamente o desejo de permanecer na capital espanhola e se mostra totalmente aberto a assinar a ampliação. Nos bastidores, a confiança é plena de que Vini iniciará a temporada 2026/27 com contrato novo.

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    Vini Jr comemora com Mbappé gol do Real Madrid sobre o Monaco, pela Champions League
    Vini Jr comemora com Mbappé gol do Real Madrid sobre o Monaco, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

    Cautela do Real Madrid

    A investida do Real Madrid tem prazo de validade, mas a abordagem recente sugere uma resolução em menos de um mês. Esse modelo de negociação arrastada não é novidade: ocorreu de forma semelhante com o meio-campista Tchouaméni e faz parte da estratégia de mercado do clube, que corre em paralelo às decisões técnicas.

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    • Embora o treinador exerça forte influência no dia a dia e em contratações pontuais, o planejamento do Real é ditado pelo teto orçamentário. O planejamento financeiro da temporada, inclusive, dependia diretamente das extensões contratuais do francês e de Vinicius Júnior. Com o crescimento do otimismo, as projeções financeiras apontam para o sucesso na manutenção do atacante.

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    Otimismo nos bastidores

    No Santiago Bernabéu, a alta cúpula respira aliviada após as últimas declarações do estafe do jogador. A venda do brasileiro nunca esteve em pauta nos escritórios do clube, cujo foco total sempre foi a permanência. Apesar do clima de otimismo, os bastidores alertam: o cenário ganharia contornos de drama caso o martelo não seja batido antes do pontapé inicial da temporada.

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