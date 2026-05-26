Arsenal chega na final da Champions com uma das defesas mais sólidas da história

Campeão da Premier League, o Arsenal chega na final da Champions League com uma das defesas mais sólidas da história. Com o sistema organizado, os Gunners buscam surpreender o PSG e não cometer os mesmos erros da semifinal da temporada passada.

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Desde o início do mata-mata, a equipe de Mikel Arteta sofreu apenas dois gols para o Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid. Isso faz com que a defesa do Arsenal seja a 4ª melhor da história desde a introdução das oitavas de final na Champions League. Em 2005/2006, os Gunners não foram vazados no mata-mata, enquanto Manchester United (2007/2008) e Juventus (2016/2017) sofreram apenas um gol antes de suas finais.

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Rank Clube Temporada Gols Contra 1 Arsenal 2005/2006 0 2 Manchester United 2007/2008 1 2 Juventus 2016/2017 1 4 Barcelona 2005/2006 2 4 Real Madrid 2015/2016 2 4 Chelsea 2020/2021 2 4 Arsenal 2025/2026 2 8 Milan 2004/2005 3 8 Liverpool 2004/2005 3 8 Liverpool 2006/2007 3 8 Manchester United 2008/2009 3 8 Inter 2009/2010 3 8 Manchester United 2010/2011 3 8 Bayern 2012/2013 3 8 Atlético de Madrid 2013/2014 3 8 Juventus 2014/2015 3 8 PSG 2019/2020 3 8 Bayern 2019/2020 3 8 Manchester City 2020/2021 3 8 Manchester City 2022/2023 3 8 Inter 2022/2023 3 22 Porto 2003/2004 4 22 Bayern 2011/2012 4 22 Real Madrid 2013/2014 4 22 Atlético de Madrid 2015/2016 4 26 Milan 2006/2007 5 26 Chelsea 2007/2008 5 26 Barcelona 2008/2009 5 26 Barcelona 2010/2011 5 26 Barcelona 2014/2015 5 26 Liverpool 2018/2019 5 26 Dortmund 2023/2024 5 33 PSG 2024/2025 6 34 Chelsea 2011/2012 7 34 Dortmund 2012/2013 7 34 Real Madrid 2016/2017 7 34 Liverpool 2017/2018 7 34 Tottenham 2018/2019 7 34 Liverpool 2021/2022 7 34 PSG 2025/2026 7 41 Bayern 2009/2010 8 41 Real Madrid 2017/2018 8 41 Real Madrid 2023/2024 8 44 Monaco 2003/2004 10 44 Inter 2024/2025 10 46 Real Madrid 2021/2022 11

Na história da Champions League, apenas seis clubes sofreram dois ou menos gols desde o início das oitavas de final. Em quatro ocasiões, essas equipes foram campeões, como Manchester United em 2007/2008, Barcelona em 2005/2006, Real Madrid em 2015/2016 e Chelsea em 2020/2021.

Na temporada, o Arsenal sofreu apenas 42 gols em 62 partidas disputadas somando todas as competições, o que faz com que o clube inglês sofra uma média de 0,67 gols por jogo. Além de ter a melhor defesa da Champions League, os Gunners conquistaram o título da Premier League após 22 anos com a melhor defesa do Campeonato Inglês, onde a equipe de Mikel Arteta foi vazada apenas 27 vezes.

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Arsenal de Arteta está entre as melhores defesas em mata-mata de Champions League (Arte/NotebookLM)

Defesa do Arsenal começa a receber premiação

Com o fim da Premier League, David Raya conquistou a Luva de Ouro do Campeonato Inglês após ter sido o goleiro menos vazado da competição. O espanhol não sofreu gols em 19 das 38 partidas disputadas pelo Arsenal no torneio.

A Premier League também colocou a dupla de zaga formada por Gabriel Magalhães e Saliba na concorrência para entrar na seleção do Campeonato Inglês. A votação popular se encerra na sexta-feira (29) e pode premier o brasileiro e o francês, que são responsáveis por grande parte do sucesso dos Gunners.

É possível que essa defesa também seja reconhecida em outras premiações, como nas seleções da Champions League e dos melhores da temporada da Bola de Ouro e do Fifa The Best.

Gabriel Magalhães e Saliba comemoram classificação do Arsenal na semifinal da Copa da Liga Inglesa (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Preocupação de Mikel Arteta no setor

Apesar da consistência defensiva, Mikel Arteta tem uma dor de cabeça para lidar nos próximos dias. Lateral-direito titular do Arsenal, Jurrien Timber está lesionado e não entra em campo desde a segunda quinzena de março.

Reserva de Timber, Ben White também se machucou na reta final de temporada do Arsenal e está descartado para a decisão. Com isso, Arteta deve improvisar a entrada de Mosquera, que é um zagueiro de origem, mas fez alguns jogos em 2025/2026 na lateral por necessidade.

Na temporada, Mosquera atuou em quatro ocasiões como lateral-direito, e o Arsenal não sofreu gols em três desses jogos (Leeds, Sporting e Burnley). Os Gunners só foram vazados com o espanhol atuando na ala na recente derrota para o Manchester City por 2 a 1, pelo 2º turno da Premier League.

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