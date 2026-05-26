Arsenal chega na final da Champions com uma das defesas mais sólidas da história
Mikel Arteta possui sistema defensivo como trunfo contra o PSG
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Campeão da Premier League, o Arsenal chega na final da Champions League com uma das defesas mais sólidas da história. Com o sistema organizado, os Gunners buscam surpreender o PSG e não cometer os mesmos erros da semifinal da temporada passada.
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Desde o início do mata-mata, a equipe de Mikel Arteta sofreu apenas dois gols para o Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid. Isso faz com que a defesa do Arsenal seja a 4ª melhor da história desde a introdução das oitavas de final na Champions League. Em 2005/2006, os Gunners não foram vazados no mata-mata, enquanto Manchester United (2007/2008) e Juventus (2016/2017) sofreram apenas um gol antes de suas finais.
|Rank
|Clube
|Temporada
|Gols Contra
1
Arsenal
2005/2006
0
2
Manchester United
2007/2008
1
2
Juventus
2016/2017
1
4
Barcelona
2005/2006
2
4
Real Madrid
2015/2016
2
4
Chelsea
2020/2021
2
4
Arsenal
2025/2026
2
8
Milan
2004/2005
3
8
Liverpool
2004/2005
3
8
Liverpool
2006/2007
3
8
Manchester United
2008/2009
3
8
Inter
2009/2010
3
8
Manchester United
2010/2011
3
8
Bayern
2012/2013
3
8
Atlético de Madrid
2013/2014
3
8
Juventus
2014/2015
3
8
PSG
2019/2020
3
8
Bayern
2019/2020
3
8
Manchester City
2020/2021
3
8
Manchester City
2022/2023
3
8
Inter
2022/2023
3
22
Porto
2003/2004
4
22
Bayern
2011/2012
4
22
Real Madrid
2013/2014
4
22
Atlético de Madrid
2015/2016
4
26
Milan
2006/2007
5
26
Chelsea
2007/2008
5
26
Barcelona
2008/2009
5
26
Barcelona
2010/2011
5
26
Barcelona
2014/2015
5
26
Liverpool
2018/2019
5
26
Dortmund
2023/2024
5
33
PSG
2024/2025
6
34
Chelsea
2011/2012
7
34
Dortmund
2012/2013
7
34
Real Madrid
2016/2017
7
34
Liverpool
2017/2018
7
34
Tottenham
2018/2019
7
34
Liverpool
2021/2022
7
34
PSG
2025/2026
7
41
Bayern
2009/2010
8
41
Real Madrid
2017/2018
8
41
Real Madrid
2023/2024
8
44
Monaco
2003/2004
10
44
Inter
2024/2025
10
46
Real Madrid
2021/2022
11
Na história da Champions League, apenas seis clubes sofreram dois ou menos gols desde o início das oitavas de final. Em quatro ocasiões, essas equipes foram campeões, como Manchester United em 2007/2008, Barcelona em 2005/2006, Real Madrid em 2015/2016 e Chelsea em 2020/2021.
Na temporada, o Arsenal sofreu apenas 42 gols em 62 partidas disputadas somando todas as competições, o que faz com que o clube inglês sofra uma média de 0,67 gols por jogo. Além de ter a melhor defesa da Champions League, os Gunners conquistaram o título da Premier League após 22 anos com a melhor defesa do Campeonato Inglês, onde a equipe de Mikel Arteta foi vazada apenas 27 vezes.
Defesa do Arsenal começa a receber premiação
Com o fim da Premier League, David Raya conquistou a Luva de Ouro do Campeonato Inglês após ter sido o goleiro menos vazado da competição. O espanhol não sofreu gols em 19 das 38 partidas disputadas pelo Arsenal no torneio.
A Premier League também colocou a dupla de zaga formada por Gabriel Magalhães e Saliba na concorrência para entrar na seleção do Campeonato Inglês. A votação popular se encerra na sexta-feira (29) e pode premier o brasileiro e o francês, que são responsáveis por grande parte do sucesso dos Gunners.
É possível que essa defesa também seja reconhecida em outras premiações, como nas seleções da Champions League e dos melhores da temporada da Bola de Ouro e do Fifa The Best.
Preocupação de Mikel Arteta no setor
Apesar da consistência defensiva, Mikel Arteta tem uma dor de cabeça para lidar nos próximos dias. Lateral-direito titular do Arsenal, Jurrien Timber está lesionado e não entra em campo desde a segunda quinzena de março.
Reserva de Timber, Ben White também se machucou na reta final de temporada do Arsenal e está descartado para a decisão. Com isso, Arteta deve improvisar a entrada de Mosquera, que é um zagueiro de origem, mas fez alguns jogos em 2025/2026 na lateral por necessidade.
Na temporada, Mosquera atuou em quatro ocasiões como lateral-direito, e o Arsenal não sofreu gols em três desses jogos (Leeds, Sporting e Burnley). Os Gunners só foram vazados com o espanhol atuando na ala na recente derrota para o Manchester City por 2 a 1, pelo 2º turno da Premier League.
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