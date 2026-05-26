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Arsenal chega na final da Champions com uma das defesas mais sólidas da história

Mikel Arteta possui sistema defensivo como trunfo contra o PSG

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João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
08:00
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Raya, Saliba e Gabriel Magalhães são pilares da defesa do Arsenal na temporada
imagem cameraRaya, Saliba e Gabriel Magalhães são pilares da defesa do Arsenal na temporada (Arte/NotebookLM)
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Campeão da Premier League, o Arsenal chega na final da Champions League com uma das defesas mais sólidas da história. Com o sistema organizado, os Gunners buscam surpreender o PSG e não cometer os mesmos erros da semifinal da temporada passada.

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Desde o início do mata-mata, a equipe de Mikel Arteta sofreu apenas dois gols para o Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid. Isso faz com que a defesa do Arsenal seja a 4ª melhor da história desde a introdução das oitavas de final na Champions League. Em 2005/2006, os Gunners não foram vazados no mata-mata, enquanto Manchester United (2007/2008) e Juventus (2016/2017) sofreram apenas um gol antes de suas finais.

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RankClubeTemporadaGols Contra

1

Arsenal

2005/2006

0

2

Manchester United

2007/2008

1

2

Juventus

2016/2017

1

4

Barcelona

2005/2006

2

4

Real Madrid

2015/2016

2

4

Chelsea

2020/2021

2

4

Arsenal

2025/2026

2

8

Milan

2004/2005

3

8

Liverpool

2004/2005

3

8

Liverpool

2006/2007

3

8

Manchester United

2008/2009

3

8

Inter

2009/2010

3

8

Manchester United

2010/2011

3

8

Bayern

2012/2013

3

8

Atlético de Madrid

2013/2014

3

8

Juventus

2014/2015

3

8

PSG

2019/2020

3

8

Bayern

2019/2020

3

8

Manchester City

2020/2021

3

8

Manchester City

2022/2023

3

8

Inter

2022/2023

3

22

Porto

2003/2004

4

22

Bayern

2011/2012

4

22

Real Madrid

2013/2014

4

22

Atlético de Madrid

2015/2016

4

26

Milan

2006/2007

5

26

Chelsea

2007/2008

5

26

Barcelona

2008/2009

5

26

Barcelona

2010/2011

5

26

Barcelona

2014/2015

5

26

Liverpool

2018/2019

5

26

Dortmund

2023/2024

5

33

PSG

2024/2025

6

34

Chelsea

2011/2012

7

34

Dortmund

2012/2013

7

34

Real Madrid

2016/2017

7

34

Liverpool

2017/2018

7

34

Tottenham

2018/2019

7

34

Liverpool

2021/2022

7

34

PSG

2025/2026

7

41

Bayern

2009/2010

8

41

Real Madrid

2017/2018

8

41

Real Madrid

2023/2024

8

44

Monaco

2003/2004

10

44

Inter

2024/2025

10

46

Real Madrid

2021/2022

11

Na história da Champions League, apenas seis clubes sofreram dois ou menos gols desde o início das oitavas de final. Em quatro ocasiões, essas equipes foram campeões, como Manchester United em 2007/2008, Barcelona em 2005/2006, Real Madrid em 2015/2016 e Chelsea em 2020/2021.

Na temporada, o Arsenal sofreu apenas 42 gols em 62 partidas disputadas somando todas as competições, o que faz com que o clube inglês sofra uma média de 0,67 gols por jogo. Além de ter a melhor defesa da Champions League, os Gunners conquistaram o título da Premier League após 22 anos com a melhor defesa do Campeonato Inglês, onde a equipe de Mikel Arteta foi vazada apenas 27 vezes.

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Arsenal está entre as melhores defesas em mata-mata de Champions League
Arsenal de Arteta está entre as melhores defesas em mata-mata de Champions League (Arte/NotebookLM)

Defesa do Arsenal começa a receber premiação

Com o fim da Premier League, David Raya conquistou a Luva de Ouro do Campeonato Inglês após ter sido o goleiro menos vazado da competição. O espanhol não sofreu gols em 19 das 38 partidas disputadas pelo Arsenal no torneio.

A Premier League também colocou a dupla de zaga formada por Gabriel Magalhães e Saliba na concorrência para entrar na seleção do Campeonato Inglês. A votação popular se encerra na sexta-feira (29) e pode premier o brasileiro e o francês, que são responsáveis por grande parte do sucesso dos Gunners.

É possível que essa defesa também seja reconhecida em outras premiações, como nas seleções da Champions League e dos melhores da temporada da Bola de Ouro e do Fifa The Best.

Gabriel Magalhães e Saliba comemoram classificação do Arsenal na semifinal da Copa da Liga Inglesa
Gabriel Magalhães e Saliba comemoram classificação do Arsenal na semifinal da Copa da Liga Inglesa (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Preocupação de Mikel Arteta no setor

Apesar da consistência defensiva, Mikel Arteta tem uma dor de cabeça para lidar nos próximos dias. Lateral-direito titular do Arsenal, Jurrien Timber está lesionado e não entra em campo desde a segunda quinzena de março.

Reserva de Timber, Ben White também se machucou na reta final de temporada do Arsenal e está descartado para a decisão. Com isso, Arteta deve improvisar a entrada de Mosquera, que é um zagueiro de origem, mas fez alguns jogos em 2025/2026 na lateral por necessidade.

Na temporada, Mosquera atuou em quatro ocasiões como lateral-direito, e o Arsenal não sofreu gols em três desses jogos (Leeds, Sporting e Burnley). Os Gunners só foram vazados com o espanhol atuando na ala na recente derrota para o Manchester City por 2 a 1, pelo 2º turno da Premier League.

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