Atacante brasileiro compara finalista da Conference com time da Série A

Rayo Vallecano e Crystal Palace farão a final da Conference League, nesta quarta-feira, na RB Arena, em Leipzig (ALE). Na véspera do jogo, o atacante brasileiro Alemão, do time espanhol, concedeu entrevista coletiva na qual exaltou o feito da equipe madrilenha, que irá disputar a primeira final continental de sua história de 101 anos.

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Ao ser questionado sobre o feito inédito do Rayo Vallecano, Alemão utilizou o Vitória como exemplo para dimensionar a campanha de sua equipe na Conference League. O atacante destacou o orçamento modesto e o engajamento da torcida de ambas as instituições para justificar o paralelo.

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— Vamos dizer que o Vitória, por exemplo, que é um time tradicional do Brasil que sempre está na primeira e na segunda divisão, classifique para a Sul-Americana e chegue a uma final. Como a gente sabe, o Vitória é um dos times que vai brigar pelo meio da tabela e pela parte de baixo. É como se chegasse com jogadores que não ganham o mesmo que outras equipes do Brasil. Falaria isso, mas vejo também que o Vitória tem uma torcida muito ferrenha e aguerrida no Brasil. O Rayo tem uma torcida muito apaixonada, que está todo jogo cantando muito, independentemente de estar na primeira divisão — comparou Alemão.

Jogadores do Vitória comemoram gol sobre o Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Históricos dos times

Apesar da comparação do centroavante, o Vitória nunca alcançou uma final de Copa Sul-Americana. A melhor campanha internacional da equipe ocorreu na Copa Conmebol de 1997 — competição essa que se tornou a Sul-Americana —, quando foi eliminada nas quartas de final pelo Lanús, da Argentina.

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No lado do Rayo, a equipe do bairro de Vallecas vive temporada histórica, com oitava colocação em La Liga e a final da Conference League. Mesmo com orçamento curto e relação ruim com a diretoria do clube, o time espanhol passou por Samsunspor-TUR, AEK Athenas e Strasbourg para chegar à primeira decisão europeia da história.

Centroavante do time, Alemão consolidou-se como um dos protagonistas da temporada do Rayo Vallecano. O ex-jogador do Internacional e do Pachuca, do México, acumula oito gols em 36 partidas no ano e foi o grande responsável pela classificação espanhola, marcando em ambos os confrontos da semifinal contra o Strasbourg.

Alexandre Alemão, no Raayo Vallecano (Foto: Divulgação/Rayo Vallecano)

Estrutura das competições

Apesar das comparações, as competições não apresentam uma equivalência direta na estrutura de torneios. A Conference League é a terceira competição continental em importância da Uefa, posicionada atrás da Champions League e da Europa League. Na América do Sul, a Sul-Americana ocupa o segundo escalão da Conmebol, abaixo da Libertadores da América.

Troféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios (Foto: Frederic Dides/AFP)

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