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Atacante brasileiro compara finalista da Conference com time da Série A

Atacante Alemão comparou o Rayo Vallecano com o Vitória

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
12:14
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Rayo Vallecano's Brazilian forward #09 Alexandre Zurawski "Alemao" celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Conference League semi final first leg football match between Rayo Vallecano de Madrid and RC Strasbourg Alsace at Vallecas Stadium in Madrid on April 30, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
imagem cameraAlemão comemora gol do Rayo Vallecano pela Conference League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
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Rayo Vallecano e Crystal Palace farão a final da Conference League, nesta quarta-feira, na RB Arena, em Leipzig (ALE). Na véspera do jogo, o atacante brasileiro Alemão, do time espanhol, concedeu entrevista coletiva na qual exaltou o feito da equipe madrilenha, que irá disputar a primeira final continental de sua história de 101 anos.

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Ao ser questionado sobre o feito inédito do Rayo Vallecano, Alemão utilizou o Vitória como exemplo para dimensionar a campanha de sua equipe na Conference League. O atacante destacou o orçamento modesto e o engajamento da torcida de ambas as instituições para justificar o paralelo.

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— Vamos dizer que o Vitória, por exemplo, que é um time tradicional do Brasil que sempre está na primeira e na segunda divisão, classifique para a Sul-Americana e chegue a uma final. Como a gente sabe, o Vitória é um dos times que vai brigar pelo meio da tabela e pela parte de baixo. É como se chegasse com jogadores que não ganham o mesmo que outras equipes do Brasil. Falaria isso, mas vejo também que o Vitória tem uma torcida muito ferrenha e aguerrida no Brasil. O Rayo tem uma torcida muito apaixonada, que está todo jogo cantando muito, independentemente de estar na primeira divisão — comparou Alemão.

Jogadores do Vitória comemoram gol sobre o Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)
Jogadores do Vitória comemoram gol sobre o Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Históricos dos times

Apesar da comparação do centroavante, o Vitória nunca alcançou uma final de Copa Sul-Americana. A melhor campanha internacional da equipe ocorreu na Copa Conmebol de 1997 — competição essa que se tornou a Sul-Americana —, quando foi eliminada nas quartas de final pelo Lanús, da Argentina.

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No lado do Rayo, a equipe do bairro de Vallecas vive temporada histórica, com oitava colocação em La Liga e a final da Conference League. Mesmo com orçamento curto e relação ruim com a diretoria do clube, o time espanhol passou por Samsunspor-TUR, AEK Athenas e Strasbourg para chegar à primeira decisão europeia da história.

Centroavante do time, Alemão consolidou-se como um dos protagonistas da temporada do Rayo Vallecano. O ex-jogador do Internacional e do Pachuca, do México, acumula oito gols em 36 partidas no ano e foi o grande responsável pela classificação espanhola, marcando em ambos os confrontos da semifinal contra o Strasbourg.

Alexandre Alemão, no Raayo Vallecano
Alexandre Alemão, no Raayo Vallecano (Foto: Divulgação/Rayo Vallecano)

Estrutura das competições

Apesar das comparações, as competições não apresentam uma equivalência direta na estrutura de torneios. A Conference League é a terceira competição continental em importância da Uefa, posicionada atrás da Champions League e da Europa League. Na América do Sul, a Sul-Americana ocupa o segundo escalão da Conmebol, abaixo da Libertadores da América.

Troféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios
Troféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios (Foto: Frederic Dides/AFP)

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