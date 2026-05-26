Como PSG e Arsenal chegaram à final da Champions League?
Ambas as equipes buscam a "dobradinha" na temporada
PSG e Arsenal irão disputar a grande final da Champions League de 2025/26, no sábado (30), na Puskás Arena, na Hungria. Ambas as equipes chegam à decisão como campeãs de suas respectivas ligas nacionais, apesar de frustrações nas copas. Porém, no cenário europeu, os times vão em busca de fechar a temporada com chave de ouro.
Em busca de manter a coroa
Atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain teve uma temporada marcada por instabilidades no primeiro semestre e dominância no segundo. Após conquistar a Champions League sobre a Inter de Milão por 5 a 0, o time parisiense viajou aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Na campanha, apesar da icônica derrota para o Botafogo na fase de grupos, conseguiu chegar à final sem dificuldades. Porém, na decisão, perdeu de 3 a 0 para o Chelsea e ficou com o vice-campeonato.
Com pouco tempo de recuperação, sem reforços estrelados e pré-temporada devido ao Mundial, o PSG começou 2025/26 com problemas de lesões, que se refletiram em campo. Com os tropeços, o time de Luis Enrique fechou o primeiro semestre na segunda colocação da Ligue 1 e fora dos oito primeiros colocados da Champions League. No meio disso, o Paris Saint-Germain bateu o Flamengo nos pênaltis e conquistou o Intercontinental de Clubes, superou o Marselle para conquistar a Supercopa Francesa e foi eliminado da Copa da França pelo Paris FC.
Na segunda metade da temporada, com apenas a Ligue 1 e a Champions League para disputar, o PSG conseguiu recuperar seus melhores jogadores e recuperou a boa forma. Com 13 vitórias, um empate e quatro derrotas — uma delas após o título —, o time parisiense conseguiu ultrapassar o Lens na tabela e conquistou a Ligue 1 com uma rodada de antecedência.
Já na Champions League, passou pelo Monaco nos playoffs por 5 a 4 no agregado e atropelou o Chelsea após vencer os dois jogos por 5 a 2 e 3 a 0 nas oitavas. Nas quartas, com duas vitórias por 2 a 0 sobre o Liverpool, classificou-se para as semifinais, nas quais encarou o Bayern de Munique. Após jogo de ida emocionante, em que ganharam por 5 a 4, os parisienses neutralizaram os alemães fora de casa e, com uma vitória por 1 a 0, alcançaram mais uma final europeia.
Coroar uma temporada inesquecível
Finalista da Champions League pela primeira vez em 20 anos, o Arsenal chega à decisão em busca de completar uma temporada histórica. Após três vice-campeonatos seguidos de Premier League, os Gunners começaram a temporada em busca de finalmente perder o rótulo de "pipoqueiros" e vencer um título após seis anos.
Com contratações grandes, como Viktor Gyökeres, Eberichi Eze e Martín Zubimendi, o time treinado por Mikel Arteta ficou marcado pela consistência defensiva e com a bola aérea quase letal. Com essa fórmula, o Arsenal fechou o primeiro turno da Premier League na liderança e a fase de liga da Champions League também na liderança, com 100% de aproveitamento e apenas quatro gols sofridos.
Em 2026, o Arsenal começou a ter problemas de lesões, o que fez com que o time perdesse desempenho na temporada. Na Premier League, o time começou a tropeçar e perder pontos preciosos na luta pelo título. Nas copas, foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City e foi eliminado nas quartas para o Southampton, da segunda divisão. Porém, na Champions, conseguiu passar pelo Bayer Leverkusen, nas oitavas, e pelo Sporting, nas quartas, para manter o sonho vivo.
Com a aproximação do Manchester City na tabela da Premier League, a fama de "pipoqueiros" dos Gunners voltou. Em um duelo decisivo no Etihad Stadium, os Citizens venceram por 2 a 1 e assumiram virtualmente a liderança da competição. Porém, após a derrota, o Arsenal conseguiu se recuperar. Com tropeços do City, o time de Mikel Arteta se sagrou campeão inglês pela 14ª vez na história após uma espera de 22 anos.
Na Champions League, o Arsenal teve o Atlético de Madrid nas semifinais. Em Madri, empate por 1 a 1 após sobreviver à pressão dos Colchoneros nos minutos finais. Na volta, em Londres, Bukayo Saka marcou o gol da vitória e da classificação à final da Champions League dos Gunners, que estão de volta à uma final europeia após 20 anos, um título que o clube nunca conquistou.
