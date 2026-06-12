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Herói dos Estados Unidos, Balogun nunca atuou no país e é destaque na França

Saiba mais sobre o atacante que marcou dois gols na partida entre EUA e Paraguai

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 23:10
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Folarin Balogun (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
Folarin Balogun (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Mesmo sendo americano, Folarin Balogun, o atacante de 24 anos que se destaca na estreia dos anfitriões na Copa do Mundo de 2026 com dois gols marcados, é um talento que cresceu e se desenvolveu no futebol europeu. Nascido em Nova Iorque e criado em Londres, ele é formado na prestigiada academia do Arsenal e optou por defender a seleção dos EUA em 2023, apesar de também poder representar a Inglaterra ou a Nigéria.

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    O atacante americano Folarin Balogun comemora o segundo gol contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    O atacante americano Folarin Balogun comemora o segundo gol contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

    Atualmente, o jogador atua no Monaco, da França, e é o principal nome do setor ofensivo da equipe na Ligue 1. Balogun chegou ao Mundial vivendo o auge de sua carreira. Na última temporada europeia, ele acumulou feitos expressivos:

    1. Marcou 13 gols na Ligue 1, alcançando uma sequência histórica de oito jogos consecutivos balançando as redes, um ritmo de gols comparável ao de astros como Kylian Mbappé.

    1. Tornou-se o primeiro estadunidense a marcar dois gols em um jogo de mata-mata da Liga dos Campeões, em um confronto difícil contra o PSG. Os clubes franceses fecharam o placar agregado de 5 a 4, com o time parisiense avançando e sendo campeão posteriormente.

    A principal característica do jogador é a letalidade: ele é capaz de decidir partidas mesmo com pouquíssimos toques na bola, demonstrando ser o "camisa 9" decisivo e goleador que a seleção americana vai precisar para avançar da primeira fase e surpreender no Mundial.

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    Dentro de campo, Balogun é um dos principais destaques do ataque comandado por Mauricio Pochettino, junto com o meia-atacante Christian Pulisic. O capitão da equipe, Tim Ream, já o descreveu como um atacante "esperto", que se movimenta de forma veloz e possui muita força física, além de capaz de criar aberturas para os companheiros ou finalizar com precisão de qualquer lugar dentro da área.

    Na vitória por 2 a 0 contra o Paraguai na estreia da Copa, Balogun começou a competição em grande estilo e vai sendo o herói dos donos da casa ao anotar dois gols na partida, completando com liberdade um cruzamento de Christian Pulisic no primeiro, e aproveitando um vacilo da defesa paraguaia para fazer o segundo.

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