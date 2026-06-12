Corpo em decomposição é encontrado perto de estádio onde seleção do Irã treina Corpo estava em decomposição e com sinais de violência

Um possível crime marcou as proximidades do local onde a preparação da seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (12). A polícia descobriu um cadáver em estado de decomposição a poucos metros do local de treinamento dos iranianos em Tijuana, no México. O corpo foi localizado dentro do porta-malas de um SUV Toyota cinza (modelo RAV4), estacionado no pátio de um supermercado de frente para o Estádio Caliente, utilizado diariamente pela equipe e situado próximo ao hotel da delegação.

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Momento em que o corpo é removido das proximidades do hotel do Irã (Foto: Guillermo Arias / AFP)

De acordo com as autoridades locais, o veículo estava no estacionamento desde o início da semana. O alerta foi dado por funcionários de um supermercado que sentiram um forte odor vindo do carro, segundo a agência de notícias Reuters. Ao abrirem o porta-malas, policiais encontraram a vítima envolta em um saco preto e com sinais de violência. Peritos utilizando trajes de proteção examinaram o local antes da remoção do corpo.

Até o momento, a Promotoria de Tijuana não confirmou se o crime possui qualquer relação direta com a presença da seleção do Irã ou com a Copa do Mundo. Vale notar que Tijuana é estatisticamente uma das cidades mais perigosas do México tendo registrado mais de 1.200 homicídios em 2025. Por questões de segurança, a equipe iraniana conta com um comboio armado da Guarda Nacional para realizar o trajeto de apenas um minuto entre o hotel e o centro de treinamento.

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O "Team Melli" foi forçado a estabelecer sua base no México de última hora após membros da federação terem seus vistos negados pelos Estados Unidos, devido às tensões diplomáticas entre Washington e Teerã. O supervisor da equipe, Mahdi Mohammad Nabi, chegou a criticar publicamente a "falta de coordenação" nesta edição do torneio em entrevista À Reuters.

Apesar do incidente, a seleção deixou o estádio logo após a retirada do veículo e manteve seu cronograma. O Irã estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (15), em Los Angeles, em partida válida pelo Grupo G.

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