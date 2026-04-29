Napoli encaminha acerto com promessa brasileira da Série B
Gabriel Índio de 17 anos teve passagem pelas bases de Flamengo e Botafogo
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O SSC Napoli encaminhou a contratação de mais uma promessa sul-americana para o seu elenco. Trata-se do zagueiro Gabriel Índio, de 17 anos, destaque recente do Athletic, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.
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De acordo com informações divulgadas pela ESPN, o clube italiano deve investir entre 4 e 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões a R$ 26,5 milhões) para adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador. Os 10% restantes permaneceriam vinculados à equipe mineira.
Gabriel Índio chegou ao Athletic em 2025 e rapidamente ganhou espaço. Após se destacar nas categorias de base, foi promovido ao elenco principal ainda jovem e passou a ser titular no Campeonato Mineiro. Na atual temporada, o defensor soma 14 partidas, e o seu desempenho chamou a atenção dos europeus.
A negociação reforça a estratégia do Napoli de investir em jovens talentos com potencial de desenvolvimento e valorização no mercado internacional. O clube italiano, que disputa a elite do futebol europeu, tem histórico recente de apostar em atletas promissores para fortalecer o elenco a médio e longo prazo.
Caso o acordo seja finalizado, Gabriel Índio dará um salto importante na carreira ao sair do futebol brasileiro rumo a uma das principais ligas do mundo, em um movimento que pode abrir portas para novas oportunidades no cenário europeu.
Trajetória de Gabriel Índio
Gabriel Índio iniciou sua formação em clubes do Rio de Janeiro, com passagens por Flamengo, Botafogo e Serrano-RJ, antes de chegar ao Athletic Club. Em Minas, encontrou espaço para evoluir e ganhar minutos no profissional.
Em 2026, chamou atenção no Campeonato Mineiro ao mostrar segurança mesmo contra adversários mais experientes. O bom desempenho garantiu sequência como titular também no início da Série B, período em que passou a ser observado de perto por clubes europeus, culminando no interesse do Napoli.
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