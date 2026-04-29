Napoli encaminha acerto com promessa brasileira da Série B

O SSC Napoli encaminhou a contratação de mais uma promessa sul-americana para o seu elenco. Trata-se do zagueiro Gabriel Índio, de 17 anos, destaque recente do Athletic, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

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De acordo com informações divulgadas pela ESPN, o clube italiano deve investir entre 4 e 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões a R$ 26,5 milhões) para adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador. Os 10% restantes permaneceriam vinculados à equipe mineira.

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Gabriel Índio chegou ao Athletic em 2025 e rapidamente ganhou espaço. Após se destacar nas categorias de base, foi promovido ao elenco principal ainda jovem e passou a ser titular no Campeonato Mineiro. Na atual temporada, o defensor soma 14 partidas, e o seu desempenho chamou a atenção dos europeus.

A negociação reforça a estratégia do Napoli de investir em jovens talentos com potencial de desenvolvimento e valorização no mercado internacional. O clube italiano, que disputa a elite do futebol europeu, tem histórico recente de apostar em atletas promissores para fortalecer o elenco a médio e longo prazo.

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Caso o acordo seja finalizado, Gabriel Índio dará um salto importante na carreira ao sair do futebol brasileiro rumo a uma das principais ligas do mundo, em um movimento que pode abrir portas para novas oportunidades no cenário europeu.

Gabriel Índio em campo pelo Athletic (Foto: Divulgação)

Trajetória de Gabriel Índio

Gabriel Índio iniciou sua formação em clubes do Rio de Janeiro, com passagens por Flamengo, Botafogo e Serrano-RJ, antes de chegar ao Athletic Club. Em Minas, encontrou espaço para evoluir e ganhar minutos no profissional.

Em 2026, chamou atenção no Campeonato Mineiro ao mostrar segurança mesmo contra adversários mais experientes. O bom desempenho garantiu sequência como titular também no início da Série B, período em que passou a ser observado de perto por clubes europeus, culminando no interesse do Napoli.

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