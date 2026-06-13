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Palpite do Lance! aponta favoritos para jogos de hoje na Copa do Mundo

Confira os palpites da redação e do público do Lance!

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 15:55
Atualizado há 1 minutos
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Escócia x Grécia
Escócia estreia neste sábado na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

A bola vai rolar para os jogos deste sábado (13) na Copa do Mundo de 2026, e os palpites dos leitores e dos jornalistas do Lance! mostraram sintonia em todos os confrontos do dia. Nas enquetes promovidas pelo portal, Suíça, Escócia e Turquia foram apontadas como favoritas para vencer seus respectivos compromissos. A avaliação da redação seguiu a mesma linha, reforçando o favoritismo das três seleções.

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    No duelo entre Catar e Suíça, válido pelo Grupo B, o favoritismo ficou claramente do lado europeu. Entre os leitores do Lance!, a seleção suíça recebeu 65% dos votos, contra 19% do Catar e 15% para o empate.

    Entre os jornalistas da redação, a confiança na Suíça foi ainda maior. Os suíços receberam 93,5% das projeções, enquanto Catar e empate apareceram com 3,2% cada. A equipe europeia chega ao Mundial embalada por mais uma campanha consistente e cercada de expectativa para avançar à fase mata-mata.

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    No confronto entre Haiti e Escócia, pelo Grupo C, também houve consenso. A seleção escocesa recebeu 69% dos votos dos leitores, enquanto o Haiti ficou com 31%. Nenhum voto foi registrado para empate na enquete popular.

    Na redação do Lance!, a Escócia também apareceu como ampla favorita. Os britânicos receberam 87,5% das projeções, contra 9,4% para o empate e apenas 3,1% para uma vitória do Haiti. A confiança é reflexo da boa campanha escocesa nas Eliminatórias Europeias e do crescimento da equipe nos últimos anos.

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    Já na partida entre Austrália e Turquia, válida pelo Grupo D, os leitores apostaram em uma vitória turca. A seleção europeia recebeu 60% dos votos, enquanto Austrália e empate ficaram empatados com 20% cada.

    Entre os jornalistas do Lance!, o favoritismo da Turquia também prevaleceu, embora de forma menos ampla. Os turcos receberam 76,7% das projeções, enquanto o empate apareceu com 16,7% e a vitória da Austrália ficou com 6,6%. Embalada por uma geração talentosa, a equipe turca chega ao Mundial cercada de expectativas para fazer uma boa campanha.

    Com os palpites já registrados, resta agora saber se as previsões dos leitores e da redação vão se confirmar dentro de campo. A Copa do Mundo de 2026 segue apenas em seus primeiros dias, mas já promete muitas emoções e possíveis surpresas.

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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