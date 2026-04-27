Atacante projeta encontro com o Botafogo na Sul-Americana: 'Grande clube'

O atacante Rafael Lutkowski é uma das novidades do Independiente Petrolero (BOL) no ano. Na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 pela primeira vez em sua história, o time boliviano busca a primeira vitória no torneio, e terá chance de fazer isso nesta terça-feira (28), no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília), contra o Botafogo.

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Visando o duelo com o Glorioso, Lutkowski falou que o time boliviano precisa virar a chave para se recuperar na competição continental. O Petrolero é o lanterna com duas derrotas em dois jogos.

— É um momento importante para o clube, precisamos confirmar a força do que vem sendo construído durante o ano. O Botafogo é um grande clube do Brasil, tem uma torcida grande e que apoia, mas precisamos demonstrar respeito e jogar de igual pra igual — disse o atacante.

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Rafael Lutkowski, do Ind. Petrolero, encontrará o Botafogo (Foto: Divulgação)

Lutkowski, que veste a camisa 11, também destacou a vontade em marcar pela primeira vez no torneio.

— Sempre estou buscando o gol, embora jogue pelos lados e tenha vontade também em servir os companheiros. Seria especial demais marcar pela primeira vez na Sul-Americana, ainda mais contra um time grande do meu país — destacou.

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Do outro lado, muito favorito para o confronto pela terceira rodada do Grupo E da Sul-Americana, o Botafogo é o líder do Grupo E e chega motivado. Em sua última exibição pela competição continental, o Glorioso foi à Argentina e venceu o Racing pelo placar de 3 a 2, de virada, com gol marcado pelo meia Danilo nos acréscimos.

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