Portugal anuncia Jorge Jesus como novo técnico da seleção
Treinador substitui Roberto Martínez e tem cotrato até a Copa do Mundo de 2030
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou Jorge Jesus como o novo treinador da seleção de Portugal nesta sexta-feira (10). O treinador assinou contrato até a disputa da Copa do Mundo de 2030 e comandará a equipe no próximo ciclo de competições internacionais.
O acerto foi sacramentado após uma reunião entre o presidente da entidade, Pedro Proença, e Luís Miguel Henrique, advogado que representa o técnico. O anúncio oficial é realizado em uma data simbólica para o futebol português: exatamente dez anos após a conquista da Eurocopa de 2016, o primeiro e maior título da história da seleção.
➡️ Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'
O ex-treinador do Flamengo estava livre no mercado desde o fim de junho, quando encerrou sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Agora, retorna ao futebol português para assumir, pela primeira vez na carreira, o comando da seleção principal. Está será a primeira vez que o treinador volta a trabalhar no seu país natal desde quando deixou o Benfica em 2021.
➡️ Cristiano Ronaldo fala sobre última Copa e compara títulos: 'Vida continua'
Jorge Jesus chega para substituir o espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, em derrota por 1 a 0 para a Espanha. Por sua vez, segundo a imprensa britânica, Martínez é um dos cotados para assumir a seleção da Escócia após a saída de Steve Clarke, demitido depois da eliminação da equipe ainda na fase de grupos do Mundial.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
A expectativa da federação portuguesa é de que Jorge Jesus inicie imediatamente o planejamento para os próximos compromissos da seleção, com foco nas Eliminatórias e na preparação para os grandes torneios do ciclo que culminará na Copa do Mundo de 2030.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Copa de 2026 é a edição com pior aproveitamento de pênaltis na históriaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção do SenegalHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Jovem de 17 anos morre após França x Marrocos durante comemoraçãoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Yamal debochou da Espanha após eliminação na Copa em 2022 contra MarrocosHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (10/07)?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10/07)Há 1 hora
Mais LANCE!