O Belgrano venceu o River Plate por 3 a 2, neste domingo (24), e se tornou campeão argentino pela primeira vez na história. Em duelo disputado no Mario Kempes, em Córdoba, o Pirata virou a partida no apagar das luzes para superar os Millionarios e conquistar o Torneio Apertura do Campeonato Argentino. Com o título, a equipe cordobesa está classificada para a Libertadores de 2027.

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Com a torcida em grande maioria, o Belgrano começou melhor, mas saiu atrás no placar após Facundo Colidio abrir o placar aos 17 minutos. Sem desanimar, o Pirata empatou logo depois, com Leonardo Morales, de cabeça. Na segunda etapa, o River Plate retomou a liderança com gol de Tomás Galván, em um contra-ataque rápido.

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O 2 a 1 persistiu até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Belgrano teve um pênalti. Na cobrança, Nicolás Fernández, que tinha acabado de entrar, converteu e igualou o placar. Três minutos depois, o centroavante apareceu mais uma vez após completar cruzamento rasteiro de Franco Vázquez e marcar o gol do título do Pirata.

O Belgrano conquistou sua primeira taça de primeira divisão pela primeira vez em sua história. O outro título do clube havia sido em 2022, quando conquistou a segunda divisão, liderados por Pablo Vegetti, ex-jogador do Vasco.

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O Belgrano venceu o River Plate e conquistou o Torneio Apertura do Campeonato Argentino (Foto: Diego Lima / AFP)

Fantasma de 2011 ataca novamente

Esta não foi a primeira vez que o Belgrano foi carrasco do River Plate. Em 2011, em um cenário totalmente oposto, as equipes disputaram os playoffs de rebaixamento do Campeonato Argentino. Na partida de ida, o time de Córdoba venceu por 2 a 0. Já na volta, no lotado Monumental de Nuñez, o Pirata segurou a pressão do River Plate e, com 1 a 1 no placar, decretou o primeiro rebaixamento da história dos Millionarios.

Em 2011, o Belgrano rebaixou o River Plate (Foto: REUTERS/Marcos Brindicci)

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