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Atuação de Courtois contra Espanha repercute: 'Um anjo'

Goleiro teve grande exibição antes de ser substituído

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 17:45
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Courtois sentado em campo de uniforme amarelo
Courtois saiu lesionado (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo, e a atuação do goleiro Thibaut Courtois chamou atenção nas redes sociais. O goleiro do Real Madrid parou diversas finalizações da Espanha e, especialmente, do craque do Barcelona, Lamine Yamal. Com um problema na perna, o jogador foi substituído aos 25 minutos da etapa final.

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    As intervenções do arqueiro geraram comentários na web, e alguns internautas compararam com a exibição que o goleiro teve contra o Brasil na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o camisa 1 teve uma noite memorável e foi fundamental para a eliminação da Seleção Brasileira.

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    Confira alguns comentários sobre o jogo de Courtois contra a Espanha:

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    • Courtois defendendo chute de Lamine Yamal
    Courtois parou Lamine Yamal e companhia enquanto esteve em campo ETIENNE LAURENT / AFP)

    Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em Copas

    A partida entre Espanha Bélgica, nesta sexta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Mundo, pode colocar Fabián Ruiz ainda mais perto de um feito histórico pela seleção espanhola. Invicto há 47 jogos vestindo a camisa da Espanha, o meio-campista está a apenas duas partidas sem derrota de igualar uma marca que pertence a Garrincha, pela seleção brasileira.

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    Estrela da Espanha busca recorde de Garrincha em Copas

    Entre 1955 e 1966, o ídolo brasileiro acumulou 49 partidas de invencibilidade pelo Brasil, sequência que colocou o ex-jogador entre os maiores nomes da história do futebol de seleções. Caso a Espanha avance na Copa e mantenha a série positiva, Fabián Ruiz poderá alcançar o mesmo número.

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    De acordo com levantamento do jornalista espanhol Mister Chip, especialista em estatísticas do futebol, Fabián Ruiz ocupa atualmente a terceira posição no ranking dos jogadores com as maiores sequências invictas pela seleção principal de seus países.

    A lista é liderada por Carlos Marchena, também espanhol, que permaneceu 57 jogos sem perder entre 2003 e 2010. Logo atrás aparece Garrincha, com 49 partidas pelo Brasil, enquanto Fabián Ruiz soma 47 jogos invicto desde 2019. O ranking ainda conta com Zinedine Zidane, que acumulou 39 partidas sem derrotas pela França entre 1997 e 2001.

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    Maiores sequências invictas por jogadores em seleções principais:

    • 57 jogos: Carlos Marchena (Espanha), entre 2003 e 2010
    • 49 jogos: Garrincha (Brasil), entre 1955 e 1966
    • 47 jogos: Fabián Ruiz (Espanha), desde 2019
    • 39 jogos: Zinedine Zidane (França), entre 1997 e 2001

    Momento histórico da Espanha em Copas

    Além da marca individual de Fabián Ruiz, a própria seleção espanhola vive um momento histórico. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega ao confronto contra a Bélgica com 35 jogos consecutivos sem derrotas, igualando o recorde da seleção.

    A sequência anterior pertence ao time espanhol dirigido por Luis Aragonés e, posteriormente, Vicente Del Bosque, entre fevereiro de 2007 e junho de 2009. Durante aquele período, a Espanha conquistou a Eurocopa de 2008, um dos principais títulos da geração que dominou o futebol mundial.

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