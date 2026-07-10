Atuação de Courtois contra Espanha repercute: 'Um anjo'
Goleiro teve grande exibição antes de ser substituído
Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo, e a atuação do goleiro Thibaut Courtois chamou atenção nas redes sociais. O goleiro do Real Madrid parou diversas finalizações da Espanha e, especialmente, do craque do Barcelona, Lamine Yamal. Com um problema na perna, o jogador foi substituído aos 25 minutos da etapa final.
➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!
As intervenções do arqueiro geraram comentários na web, e alguns internautas compararam com a exibição que o goleiro teve contra o Brasil na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o camisa 1 teve uma noite memorável e foi fundamental para a eliminação da Seleção Brasileira.
Confira alguns comentários sobre o jogo de Courtois contra a Espanha:
a bélgica perder o courtois é a mesma coisa que um anjo perder suas asas pqp— Kilroy - Vive le général Mbappé (@EuroDoomer) July 10, 2026
Courtois mostrando pra Espanha o que passamos em 2018 😔— Abner Raymundo (@abner_raylucas) July 10, 2026
Courtois fazendo uma monte de defesa, provavelmente sua última copa, é substituindo depois de sentir lesao e sai chorando . Eu quase chorei junto— Kehrida (@keila_ss) July 10, 2026
Courtois ta pegando tudo .— Kehrida (@keila_ss) July 10, 2026
Jogo ficou bem melhor na segunda etapa em— Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) July 10, 2026
Courtois pegando tudo, como sempre
Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em Copas
A partida entre Espanha e Bélgica, nesta sexta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Mundo, pode colocar Fabián Ruiz ainda mais perto de um feito histórico pela seleção espanhola. Invicto há 47 jogos vestindo a camisa da Espanha, o meio-campista está a apenas duas partidas sem derrota de igualar uma marca que pertence a Garrincha, pela seleção brasileira.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Estrela da Espanha busca recorde de Garrincha em Copas
Entre 1955 e 1966, o ídolo brasileiro acumulou 49 partidas de invencibilidade pelo Brasil, sequência que colocou o ex-jogador entre os maiores nomes da história do futebol de seleções. Caso a Espanha avance na Copa e mantenha a série positiva, Fabián Ruiz poderá alcançar o mesmo número.
De acordo com levantamento do jornalista espanhol Mister Chip, especialista em estatísticas do futebol, Fabián Ruiz ocupa atualmente a terceira posição no ranking dos jogadores com as maiores sequências invictas pela seleção principal de seus países.
A lista é liderada por Carlos Marchena, também espanhol, que permaneceu 57 jogos sem perder entre 2003 e 2010. Logo atrás aparece Garrincha, com 49 partidas pelo Brasil, enquanto Fabián Ruiz soma 47 jogos invicto desde 2019. O ranking ainda conta com Zinedine Zidane, que acumulou 39 partidas sem derrotas pela França entre 1997 e 2001.
Maiores sequências invictas por jogadores em seleções principais:
- 57 jogos: Carlos Marchena (Espanha), entre 2003 e 2010
- 49 jogos: Garrincha (Brasil), entre 1955 e 1966
- 47 jogos: Fabián Ruiz (Espanha), desde 2019
- 39 jogos: Zinedine Zidane (França), entre 1997 e 2001
Momento histórico da Espanha em Copas
Além da marca individual de Fabián Ruiz, a própria seleção espanhola vive um momento histórico. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega ao confronto contra a Bélgica com 35 jogos consecutivos sem derrotas, igualando o recorde da seleção.
A sequência anterior pertence ao time espanhol dirigido por Luis Aragonés e, posteriormente, Vicente Del Bosque, entre fevereiro de 2007 e junho de 2009. Durante aquele período, a Espanha conquistou a Eurocopa de 2008, um dos principais títulos da geração que dominou o futebol mundial.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Seleção Brasileira
Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
França garante premiação milionária por classificação na Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Qual foi a pior cobrança de pênalti da Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance!Há 2 horas
Fora de Campo
Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'Há 3 horas
Lance! Negócios
Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileirosHá 3 horas
Mais LANCE!