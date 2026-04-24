No radar da Seleção, Gabriel Sara projeta clássico decisivo do Galatasaray
Meio-campista destaca a importância do confronto direto contra o Fenerbahçe na disputa pelo título turco
O meio-campista Gabriel Sara, do Galatasaray, terá para um confronto decisivo na reta final do Campeonato Turco. Convocado recentemente para a Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, o jogador de 26 anos chega ao clássico contra o Fenerbahçe após registrar duas assistências nas últimas três partidas, contribuindo para as vitórias sobre o Göztepe e o Gençlerbirliği. Os resultados mantiveram a equipe na liderança isolada da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Multicampeão do Real Madrid está de saída para novo clube; confira
Futebol Internacional24/04/2026
- Futebol Internacional
Hansi Flick confia em retorno da Copa do Mundo de Yamal: ‘Voltará mais forte’
Futebol Internacional24/04/2026
- Vasco
Vasco decide não renovar com Matheus França, que retorna ao Crystal Palace
Vasco24/04/2026
Disputa direta pelo título em Istambul
Restando quatro rodadas para o término do campeonato, o Galatasaray ocupa a primeira posição com 71 pontos. O confronto direto contra o Fenerbahçe, atual vice-líder com 67 pontos, será disputado neste sábado, às 14h (horário de Brasília).
O adversário conta com os brasileiros Ederson, Fred e Anderson Talisca em seu elenco. O duelo pode encaminhar a conquista do torneio para a equipe mandante, que busca o seu quarto título consecutivo na Süper Lig, marca alcançada apenas uma vez na história do futebol do país, pelo próprio Galatasaray, entre 1996 e 2000. O brasileiro comentou sobre a preparação e o ambiente que antecede a partida na cidade.
— Além da importância na tabela, que é imensa, esse clássico tem sempre um valor único por aqui, mesmo que fosse em um amistoso. O clima em Istambul durante a semana é o de uma final de Copa do Mundo, e é impossível ficar indiferente. Vamos ter o apoio da nossa torcida, que faz toda a diferença, e queremos desfrutar da ocasião para dar esse passo importante por mais um título, que seria histórico e especial para todos no clube — afirmou o camisa 8.
Desempenho individual e expectativa pela Copa do Mundo
Revelado pelas categorias de base do São Paulo e contratado pelo Galatasaray em 2024 junto ao Norwich por 23 milhões de euros, o meia acumula seis gols e cinco assistências na atual temporada. O rendimento consolidou o atleta entre as principais peças do esquema do técnico Okan Buruk, assegurando a sua titularidade no meio-campo turco, que conta com nomes de peso no elenco, como os alemães Leroy Sané e Ilkay Gündogan.
Em paralelo à disputa pelo título nacional, Gabriel Sara mantém a expectativa em relação à lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será anunciada no dia 18 de maio. O meia, que estreou com a seleção principal no amistoso contra a França no mês de março, reforçou o seu objetivo de participar do torneio.
— Vestir a camisa da Seleção é uma honra enorme, que eu enxergo como uma conquista diária, fruto daquilo que construí desde o São Paulo, da minha passagem pelo futebol inglês e agora aqui na Turquia. Disputar uma Copa do Mundo é um sonho, que pretendo realizar com muito trabalho e dedicação — concluiu o jogador.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
