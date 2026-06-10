Tuchel compara Neymar a Messi e CR7 antes da Copa: 'Um dos maiores' Treinador da Inglaterra encheu brasileiro de elogios e o classificou como um dos maiores

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, elogiou o atacante Neymar, do Santos e da Seleção Brasileira, em coletiva realizada nesta terça-feira (9). O treinador respondeu uma pergunta enaltecendo o brasileiro, que foi treinado pelo alemão no Paris Saint-Germain e, juntos, chegaram a ser vice-campeões da Champions League em 2020.

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O técnico não poupou elogios a Neymar e disse que ele é 'um dos maiores nomes', tal qual Cristiano Ronaldo e Messi.

— Um dos maiores nomes, assim como (Cristiano) Ronaldo e Messi. É um jogador incrivelmente talentoso, com grande personalidade. Tem a personalidade, confiança e qualidade para decidir partidas em qualquer nível. É só uma questão física, e eu não sei sobre isso. Ele está no time e, claro, torna seu time mais perigoso, e você está sempre na disputa quando se trata de Copas do Mundo e títulos. Isso é óbvio e torna tudo um pouco mais difícil para todos — disse Tuchel.

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Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

Neymar segue se recuperando da lesão na panturrilha e não deve estar disponível para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra Marrocos, no sábado (13), às 19h. A CBF divulgou que o último exame de imagem realizado pelo jogador mostrou melhora na condição da lesão, mas o atleta ainda não retornou aos treinos com bola.

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A comissão técnica tem a intenção de prepará-lo para estar disponível na segunda rodada, quando o Brasil enfrenta o Haiti no dia 19, às 22h.

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