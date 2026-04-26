Com Bremer em campo, Milan e Juventus fazem clássico morno no Campeonato Italiano
Com poucas oportunidades, jogo fica com o placar zerado
Milan e Juventus empataram em 0 a 0, neste domingo (26), pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro, em Milão (ITA). Em jogo de poucos lances de ataque, o destaque do clássico foram as defesas, que evitaram as oportunidades de ambos os lados. Com o resultado, os Rossoneros seguem na terceira colocação, com 67 pontos, enquanto a Velha Senhora é a quarta colocada, com 64.
Como foi Milan x Juventus?
A etapa inicial da partida foi morno, com a primeira finalização aos 22 minutos nos pés de Fofana, que chutou para fora. Dez minutos depois, em lance pelo meio, Rabiot arriscou de fora da área, mas acertou o meio do gol, que facilitou a defesa do goleiro Di Gregorio. Logo na sequência, a Juventus respondeu e abriu o placar com Khéphren Thuram, após grande jogada de Franscisco Conceição, mas o lance foi anulado por impedimento do meia francês.
Único brasileiro em campo, Bremer foi alinhado no meio da zaga da Juventus, que entrou com uma formação de 3-4-3. O zagueiro se antecipava a linha defensiva e colecionou alguns desarmes no meio de campo. Bremer também teve participação na saída de bola da Velha Senhora.
No retorno do intervalo, o Milan teve a melhor chance para abrir o placar com Alexis Saelemaekers, que recebeu de Rafael Leão na área e acertou a trave. A partida voltou a ficar morna, com nenhum lance de perigo de ambos os times. O empate sem gols persistiu até o apito final, que decretou o 0 a 0 no placar do San Siro.
O que vem por aí?
O Milan retorna aos gramados no dia 3 de maio, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano para encarar a Sassuolo, no Città del Tricolore. Pela mesma competição, a Juventus recebe o Verona, também no dia 3 de maio, no Juventus Stadium.
