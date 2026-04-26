Com Bremer em campo, Milan e Juventus fazem clássico morno no Campeonato Italiano

Com poucas oportunidades, jogo fica com o placar zerado

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/04/2026
17:57
Com Bremer em campo, Milan e Juventus empataram por 0 a 0 no Campeonato Italiano (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)
Milan e Juventus empataram em 0 a 0, neste domingo (26), pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro, em Milão (ITA). Em jogo de poucos lances de ataque, o destaque do clássico foram as defesas, que evitaram as oportunidades de ambos os lados. Com o resultado, os Rossoneros seguem na terceira colocação, com 67 pontos, enquanto a Velha Senhora é a quarta colocada, com 64.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi Milan x Juventus?

A etapa inicial da partida foi morno, com a primeira finalização aos 22 minutos nos pés de Fofana, que chutou para fora. Dez minutos depois, em lance pelo meio, Rabiot arriscou de fora da área, mas acertou o meio do gol, que facilitou a defesa do goleiro Di Gregorio. Logo na sequência, a Juventus respondeu e abriu o placar com Khéphren Thuram, após grande jogada de Franscisco Conceição, mas o lance foi anulado por impedimento do meia francês.

continua após a publicidade

Único brasileiro em campo, Bremer foi alinhado no meio da zaga da Juventus, que entrou com uma formação de 3-4-3. O zagueiro se antecipava a linha defensiva e colecionou alguns desarmes no meio de campo. Bremer também teve participação na saída de bola da Velha Senhora.

Com Bremer em campo, Milan e Juventus empataram por 0 a 0 no Campeonato Italiano (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)
No retorno do intervalo, o Milan teve a melhor chance para abrir o placar com Alexis Saelemaekers, que recebeu de Rafael Leão na área e acertou a trave. A partida voltou a ficar morna, com nenhum lance de perigo de ambos os times. O empate sem gols persistiu até o apito final, que decretou o 0 a 0 no placar do San Siro.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Milan retorna aos gramados no dia 3 de maio, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano para encarar a Sassuolo, no Città del Tricolore. Pela mesma competição, a Juventus recebe o Verona, também no dia 3 de maio, no Juventus Stadium.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

