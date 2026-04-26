Inter de Milão tropeça, mas fica perto do título: veja os cenários
Inter pode faturar o 21º Scudetto no próximo fim de semana sem precisar entrar em campo
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A Inter de Milão empatou com o Torino por 2 a 2 neste domingo (26), no Estádio Grande Torino, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado mantém a equipe de Cristian Chivu na liderança da Serie A, agora com 10 pontos de vantagem sobre o Napoli, segundo colocado. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, os nerazzurri podem garantir o título já na próxima semana.
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O cenário mais simples para a conquista antecipada depende dos resultados dos concorrentes. A Inter poderá faturar o Scudetto no próximo domingo (3), antes mesmo de entrar em campo contra o Parma, em San Siro.
A Inter poderá conquistar o Campeonato Italiano já no próximo fim de semana, mesmo sem jogar. Para isso, precisa que Napoli e Milan percam seus respectivos compromissos. O Napoli visita o Como no sábado (2), às 13h (horário de Brasília). Já o Milan enfrenta o Sassuolo no domingo (3), às 10h.
Caso os dois concorrentes diretos percam, a Inter chegaria ao 21º Scudetto de sua história sem precisar entrar em campo. Se Napoli e Milan vencerem, a equipe de Chivu terá que bater o Parma, na partida marcada para as 15h45 do domingo, em Milão, para ficar com o título. Um empate também pode ser suficiente, dependendo da combinação de resultados, já que a vantagem é confortável.
O primeiro passo para a festa no domingo já pode acontecer ainda neste domingo: se a Juventus vencer o Milan no jogo das 16h, a equipe de Allegri ficaria com, no máximo, 78 pontos, o que facilita ainda mais a vida da Inter.
Inter de Milão sai na frente, mas Torino empata
O jogo em Turim começou com domínio da Inter. Aos 23 minutos, Federico Dimarco cruzou da esquerda para Marcus Thuram, que, de cabeça, abriu o placar. Na segunda etapa, em mais uma cobrança de escanteio, o zagueiro Yann Bisseck também testou para o fundo das redes e ampliou a vantagem.
O Torino, no entanto, não se entregou. Aos 24 minutos do segundo tempo, Giovanni Simeone diminuiu com um toque por cobertura sobre Sommer. Dez minutos depois, Zapata cabeceou na área e a bola tocou no braço de Carlos Augusto. Após revisão do VAR, pênalti marcado. Nikola Vlasic bateu forte no canto direito e empatou a partida.
Nos minutos finais, o Torino ainda pressionou, mas o placar não se alterou. Com o resultado, o time da casa chegou aos 41 pontos, se afastando do Z-3.
O que vem por aí?
Na próxima rodada, a Inter enfrenta o Parma no domingo (3), às 15h45 (de Brasília), em San Siro. O título pode ser confirmado antes disso, dependendo dos resultados de Napoli e Milan. Chivu pode conquistar seu primeiro título como treinador. O Torino viaja para enfrentar a Lazio no dia 2 de maio.
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