logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Renovação trava, e Real Madrid corre risco de perder Vini Jr de graça

Jogador, no entanto, deve permanecer no clube

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 11:14
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr lamenta derrota do Real Madrid para o Getafe em La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)
Vini Jr lamenta derrota do Real Madrid para o Getafe em La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Vini Jr seguirá no Real Madrid para a próxima temporada, independentemente do desfecho das negociações por sua renovação contratual. A decisão do atacante brasileiro, segundo o "Diario AS", encerra ao menos uma das dúvidas que cercavam seu futuro: ele não pretende deixar o clube neste mercado de transferências.

continua após a publicidade
  • Militão e Pedri disputando a bola em Barcelona x Real Madrid, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

    La Liga domina lista de jogadores mais valiosos da Copa; Real e Barcelona têm 5 dos 10

    Futebol Internacional
    Há 22 minutos
  • Ana Guzmán, do Palmeiras, contribuiu com o título da Colômbia. (Federação Colombiana/Divulgação)

    Colômbia conquista Liga das Nações e assegura vaga na Copa do Mundo Feminina

    Futebol Feminino
    Há 8 horas
  • Lance!

    Neuer supera problema físico e caminha para ser o titular da Alemanha na Copa

    Alemanha
    Há 54 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    O cenário, porém, não elimina a preocupação da diretoria merengue. Com vínculo válido até junho de 2027 e sem acordo para uma extensão, Vini Jr já entrou no período mais delicado de sua trajetória contratual no Santiago Bernabéu. Caso as conversas não avancem, o brasileiro poderá encerrar seu contrato e sair sem custos ao fim da próxima temporada.

    continua após a publicidade

    Renovação de Vini Jr esfriou após aproximação entre as partes

    O processo de renovação começou ainda durante a última temporada, quando Vini Jr vivia um dos momentos mais valorizados de sua carreira. Após conquistar o prêmio The Best da Fifa, o atacante buscava uma valorização salarial que o aproximasse dos vencimentos das principais estrelas do elenco.

    As partes chegaram a ficar próximas de um acordo. Inicialmente, Vini Jr buscava um salário na casa dos 30 milhões de euros por temporada, impulsionado pelo prêmio The Best e pelo status de protagonista da equipe. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro reduziu significativamente suas exigências ao longo das negociações, aproximando posições com o clube. Apesar da aproximação, as conversas perderam força e não registraram avanços recentes.

    continua após a publicidade

    Com a disputa da Copa do Mundo de 2026 em andamento, a tendência é que qualquer avanço significativo fique para depois do torneio.

    Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
    Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

    A indefinição contratual acontece justamente em um momento de reformulação do elenco. Reeleito presidente do clube, Florentino Pérez prometeu investir pesado na contratação de um novo galáctico para reforçar o setor ofensivo.

    Nos últimos dias, nomes como Olise e Julián Álvarez passaram a ser associados ao clube espanhol. As especulações aumentaram o debate sobre a composição do ataque madridista, que já conta com Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham como principais referências do projeto esportivo.

    Ao mesmo tempo, a temporada passada também foi marcada por discussões sobre o encaixe entre Vini Jr e Mbappé dentro da equipe. Mesmo assim, o brasileiro continua sendo visto internamente como uma das peças centrais do elenco.

    Contratado pelo Real Madrid em 2018, Vini Jr renovou pela última vez em 2022. O acordo atual prevê vínculo até 2027, com salário progressivo ao longo dos cinco anos de contrato.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Militão e Pedri disputando a bola em Barcelona x Real Madrid, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
    Futebol InternacionalLa Liga domina lista de jogadores mais valiosos da Copa; Real e Barcelona têm 5 dos 10Há 22 minutos
    Ana Guzmán, do Palmeiras, contribuiu com o título da Colômbia. (Federação Colombiana/Divulgação)
    Futebol FemininoColômbia conquista Liga das Nações e assegura vaga na Copa do Mundo FemininaHá 35 minutos
    AlemanhaNeuer supera problema físico e caminha para ser o titular da Alemanha na CopaHá 55 minutos
    Copa do MundoBarrado pelos EUA, árbitro da Copa é recebido com festa de herói na SomáliaHá 1 hora
    Técnico da França defende uso de Mbappé como centroavante (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do MundoDeschamps ironiza críticas e defende posicionamento de Mbappé na FrançaHá 1 hora
    Memphis Depay durante treino da Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)
    HolandaMemphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na CopaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    seleção brasileira, da seleção da frança e da seleção da argentina
    Qual país será o líder do ranking da Fifa na Copa do Mundo?
    AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias
    Holanda: Memphis Depay vai jogar a Copa do Mundo de 2026?
    Dembélé observado por Cherki durante treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Dembélé enfrenta obstáculos na França antes da Copa do Mundo
    Emma Hayes durante entrevista coletiva na Arena Castelão. (Divulgação)
    'Só posso falar sobre meu comportamento', diz técnica dos EUA após expulsão de Arthur Elias no Castelão
    Mbappé em ação pela seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé vai jogar a Copa do Mundo 2026 pela França?
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Última atuação de Messi pela Argentina antes da Copa agita web: 'Aberração'
    Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)
    Lamine Yamal vai jogar a Copa do Mundo pela Espanha? Veja situação do craque
    Trionda bola copa do mundo 2026 adidas
    Desafio Lance!: acerte os nomes das bolas de todas as edições da Copa do Mundo
    Tuchel compara Neymar a Messi e CR7 antes da Copa: 'Um dos maiores'
    Argentina x Islândia
    Veja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanos
    Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Terremoto atinge concentração da Inglaterra antes da Copa do Mundo
    Atacante Dudinha durante Brasil x Japão, em 30 de maio, na Neo Química Arena. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)
    Dudinha é substituída após sentir dores no joelho em amistoso entre Brasil e Estados Unidos
    Repórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; veja