Renovação trava, e Real Madrid corre risco de perder Vini Jr de graça Jogador, no entanto, deve permanecer no clube

Vini Jr seguirá no Real Madrid para a próxima temporada, independentemente do desfecho das negociações por sua renovação contratual. A decisão do atacante brasileiro, segundo o "Diario AS", encerra ao menos uma das dúvidas que cercavam seu futuro: ele não pretende deixar o clube neste mercado de transferências.

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O cenário, porém, não elimina a preocupação da diretoria merengue. Com vínculo válido até junho de 2027 e sem acordo para uma extensão, Vini Jr já entrou no período mais delicado de sua trajetória contratual no Santiago Bernabéu. Caso as conversas não avancem, o brasileiro poderá encerrar seu contrato e sair sem custos ao fim da próxima temporada.

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Renovação de Vini Jr esfriou após aproximação entre as partes

O processo de renovação começou ainda durante a última temporada, quando Vini Jr vivia um dos momentos mais valorizados de sua carreira. Após conquistar o prêmio The Best da Fifa, o atacante buscava uma valorização salarial que o aproximasse dos vencimentos das principais estrelas do elenco.

As partes chegaram a ficar próximas de um acordo. Inicialmente, Vini Jr buscava um salário na casa dos 30 milhões de euros por temporada, impulsionado pelo prêmio The Best e pelo status de protagonista da equipe. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro reduziu significativamente suas exigências ao longo das negociações, aproximando posições com o clube. Apesar da aproximação, as conversas perderam força e não registraram avanços recentes.

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Com a disputa da Copa do Mundo de 2026 em andamento, a tendência é que qualquer avanço significativo fique para depois do torneio.

Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A indefinição contratual acontece justamente em um momento de reformulação do elenco. Reeleito presidente do clube, Florentino Pérez prometeu investir pesado na contratação de um novo galáctico para reforçar o setor ofensivo.

Nos últimos dias, nomes como Olise e Julián Álvarez passaram a ser associados ao clube espanhol. As especulações aumentaram o debate sobre a composição do ataque madridista, que já conta com Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham como principais referências do projeto esportivo.

Ao mesmo tempo, a temporada passada também foi marcada por discussões sobre o encaixe entre Vini Jr e Mbappé dentro da equipe. Mesmo assim, o brasileiro continua sendo visto internamente como uma das peças centrais do elenco.

Contratado pelo Real Madrid em 2018, Vini Jr renovou pela última vez em 2022. O acordo atual prevê vínculo até 2027, com salário progressivo ao longo dos cinco anos de contrato.

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