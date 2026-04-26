Goleiro agride adversário com soco e gera briga generalizada na Espanha

O clássico de Aragão entre Huesca e Real Zaragoza, válido pela 37ª rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol, terminou com um grave episódio de violência neste domingo (26). A partida foi encerrada com uma briga generalizada após o goleiro argentino Esteban Andrada, do Zaragoza, acertar um soco no rosto do zagueiro e capitão do Huesca, Jorge Pulido.

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O confronto direto, que reuniu duas equipes lutando contra o rebaixamento, terminou com a vitória do Huesca por 1 a 0, com gol de pênalti convertido por Óscar Sielva no segundo tempo.

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A briga e as expulsões nos acréscimos

O tumulto teve início aos 50 minutos da etapa final. Em desvantagem no placar, o goleiro do Zaragoza foi ao campo de ataque em busca do empate em uma jogada de bola parada. Após o lance, Andrada se desentendeu com Pulido e o empurrou para tentar reiniciar o jogo rapidamente. O árbitro Dámaso Arcediano Monescillo advertiu o arqueiro argentino com o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão.

Segundos após receber o cartão vermelho, o ex-jogador do Boca Juniors perdeu o controle, correu em direção ao zagueiro e desferiu um soco com a mão direita no rosto do adversário, que caiu no gramado e ficou com o olho visivelmente inchado.

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A agressão desencadeou uma invasão imediata de jogadores reservas e membros das comissões técnicas ao campo, resultando em uma briga de grandes proporções. Durante o caos de empurrões e agressões mútuas, a arbitragem distribuiu mais dois cartões vermelhos diretos: um para Dani Tasende, do Zaragoza, por uma entrada por trás, e outro para Dani Jiménez, do Huesca, que acertou um soco na cabeça de Andrada em meio à confusão. A partida foi concluída de forma atípica, com jogadores de linha atuando de forma improvisada nos gols de ambas as equipes. Veja a confusão:

Possíveis sanções e impacto na tabela

A conduta de Esteban Andrada deve ser avaliada de maneira rígida pela federação espanhola. De acordo com o artigo 103 do regulamento disciplinar da competição, que prevê punições para agressões ocorridas com o jogo paralisado, a imprensa local estima que o goleiro argentino possa sofrer uma suspensão que varia de quatro a doze partidas.

Na tabela de classificação, o resultado alterou o cenário das equipes na luta contra a queda para a terceira divisão. O Huesca chegou aos 41 pontos e ficou a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Já o Real Zaragoza, que buscava a igualdade no fim, permanece em situação crítica, ocupando uma posição logo abaixo do rival, com 40 pontos. Restam cinco rodadas para o término do campeonato e a definição da permanência dos clubes.

Real Zaragoza e Huesca protagonizaram uma briga generalizada na segunda divisão espanhola (Foto: X/Huesca)

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