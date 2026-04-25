O Flamengo venceu o Vitória compromisso pelo Brasileirão Feminino por 3 a 1 neste sábado (25), e a zagueira Núbia, mesmo sem marcar, voltou a chamar atenção. Aos 22 anos, a defensora se firma como uma das principais forças do time, especialmente pelo impacto no jogo aéreo.

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Com 1,90m de altura, Núbia tem notável imposição física e pelo domínio nas bolas aéreas. Os números da temporada ajudam a explicar esse protagonismo: já são três gols em dez jogos em 2026, desempenho que a coloca como uma das zagueiras mais artilheiras da equipe no período. No Brasileirão, além dos gols, aparece entre as líderes em duelos aéreos ganhos e interceptações.

Dentro da área adversária, a camisa 3 virou uma alternativa recorrente em jogadas de bola parada. Escanteios e faltas laterais têm em Núbia um alvo claro, seja pela impulsão, pelo tempo de bola ou pela presença física diante das defensoras.

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Conheça Núbia, zagueira do Flamengo

Formada nas categorias de base e com passagem pelo Fluminense antes de se firmar no Flamengo, a zagueira iniciou no projeto Daminhas da Bola, tradicional formador no estado do Rio de Janeiro.

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Depois de temporadas de adaptação, ganhou espaço com o treinador Celso Silva e é titular. Recentemente, completou 100 jogos pela equipe e foi homenageada.