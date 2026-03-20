Com grande atuação de Camila, Cruzeiro e Flamengo empatam pelo Brasileirão Feminino

Marília abre o placar para as Cabulosas, mas Mariana garante o 1 a 1 nos minutos finais

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
23:05
Goleira Camila Rodrigues foi destaque de Flamengo x Cruzeiro. (Foto: PaulaReis/Flamengo)
Goleira Camila Rodrigues foi destaque de Flamengo x Cruzeiro. (Foto: PaulaReis/Flamengo)
O Cruzeiro ficou perto de mais uma vitória no Brasileirão Feminino, mas cedeu o empate ao Flamengo por 1 a 1 na noite desta sexta-feira (20), no Luso Brasileiro, pela 4ª rodada. Marília abriu o placar para as Cabulosas, enquanto Mariana deixou tudo igual nos minutos finais. Com grandes defesas, a goleira Camila foi o destaque do jogo.

Relacionadas

A partida abriu a rodada, que segue até segunda-feira (23). Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 10 pontos e segue invicto, enquanto o Flamengo vai a oito e também mantém a sequência sem derrotas na competição.

Como foi o jogo

O confronto começou truncado, com muitas faltas e poucas chances claras. Aos 33 minutos, Letícia Ferreira arriscou um cruzamento perigoso, mas a melhor oportunidade da primeira etapa foi do Flamengo. A goleira Camila apareceu bem em duas finalizações e evitou o gol rubro-negro.

Na volta do intervalo, o cenário seguiu equilibrado, com destaque para as goleiras. Vivi Holzel brilhou ao defender duas tentativas de Ravenna, mantendo o placar zerado por boa parte do segundo tempo.

Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino em jogo de muitas faltas. (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Até que Marília apareceu. Aos 17 minutos, a atacante acertou a trave em chute potente e, pouco depois, aos 19, não desperdiçou: ganhou da defesa e finalizou com força para abrir o placar para o Cruzeiro.

Quando a vitória parecia encaminhada, o Flamengo reagiu. Já aos 38 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para Mariana, que finalizou para o fundo do gol e decretou o empate no Luso Brasileiro.

No fim, as Meninas da Gávea ainda pressionaram pela vitória, chegando com perigo com Cristiane tentou e Camila interviu bem.

Próximos jogos de Flamengo e Cruzeiro

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi, na quinta-feira (26), às 21h. Já o Cruzeiro recebe o Fluminense, também no dia 26, às 19h, na Arena do Jacaré.

