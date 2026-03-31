Palmeiras e Flamengo empataram por 1 a 1 na Arena Barueri, nesta segunda (30), em um duelo marcado por intensidade, belos gols e grandes momentos para os dois lados.

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O resultado refletiu bem o que foi visto em campo: duas equipes que buscaram o gol até o fim e criaram boas oportunidades ao longo dos 90 minutos. Fernandinha abriu o placar para o Flamengo e Brena deixou tudo igual para as Palestrinas, e o jogo ainda teve gols impedidos de Cristiane e da meia palmeirense.

Com o resultado, o Verdão segue na liderança do Brasileirão Feminino, com 13 pontos, mesma pontuação do São Paulo. O Flamengo está em quarto colocado, atrás de Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro.

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Gols de Palmeiras e Flamengo

O Flamengo abriu o placar ainda no primeiro tempo com Fernandinha, que acertou um belo chute de fora da área, colocando a equipe em vantagem.

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Que golaço! 🎯 Fernandinha recebeu lindo lançamento de Cristiane e fez um golaço para abrir o placar em Palmeiras x Flamengo, pelo Brasileirão Feminino.#futebol #palmeiras #flamengo #brasileirão #ge pic.twitter.com/hYa4s3MqRN — ge (@geglobo) March 31, 2026

A resposta do Palmeiras não demorou. Em jogada trabalhada dentro da área, Brena apareceu bem posicionada para deixar tudo igual, mantendo o confronto aberto e com forte disputa.

Gol do Palmeiras! Em jogada que começa com a entortada de Tainá Maranhão em Núbia, Brena faz um bonito gol para deixar tudo igual contra o Flamengo.#futebol #palmeiras #flamengo #brasileirão #ge pic.twitter.com/B1PKW0bBxn — ge (@geglobo) March 31, 2026

Como foi o jogo

Na etapa inicial, o jogo foi movimentado, com chances claras para os dois lados. O Palmeiras levou perigo principalmente com Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Andressinha, enquanto o Flamengo respondeu com Cristiane, que participou bastante das ações ofensivas e quase marcou em algumas oportunidades. As goleiras Kate Tapia e Vivi Holz também tiveram papel importante para manter o equilíbrio no placar.

No segundo tempo, o ritmo seguiu alto, com pressão constante das duas equipes. O Palmeiras tentou assumir o controle em alguns momentos, criando boas jogadas ofensivas, mas esbarrou na defesa rubro-negra e nas defesas seguras de Vivi Holz. O Flamengo, por sua vez, apostou nos contra-ataques e na velocidade de suas atacantes, levando perigo principalmente em jogadas com Cristiane.

Uma confusão entre Brena e Djeni resultou em cartões amarelos para ambas, evidenciando a disputa acirrada dentro de campo. Apesar disso, o jogo seguiu em alto nível, com as equipes mantendo a intensidade até o apito final.

Aos 35 do segundo tempo, Bia Zaneratto foi derrubada por Layza na área, mas a arbitragem marcou falta para o Flamengo, gerando muita reclamação no banco do Palmeiras. Nos acréscimos, Poliana teve a chance de garantir a vitória para o Palmeiras, mas a goleira Vivi Holzel fez grande defesa.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 1 X 1 FLAMENGO

Brasileirão Feminino - sexta rodada Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília). Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP) Gols: Fernandinha (Flamengo) e Brena (Palmeiras)

Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)

Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Lorena Benítez; Andressinha (Duda Santos), Brena e Raíssa Bahia; Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Gláucia.

Flamengo (Técnico: Celso Silva)

Vivi Holzel; Monalisa, Layza Cavalcanti, Núbia, Jucinara; Letícia (Thaísa Moreno), Djeni, Ju Ferreira (Flávia Mota) e Fernanda; Laysa e Cristiane.