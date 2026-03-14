O duelo entre Botafogo e Flamengo pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, nesta sexta-feira (13), terminou em 1 a 1, mas chamou atenção por fatores extracampo.

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Previsto para as 19h, o confronto no Estádio Nilton Santos sofreu um atraso de quase 30 minutos por conta da demora da equipe de arbitragem para chegar ao estádio. A situação gerou revolta entre as atletas das duas equipes, que já estavam prontas para entrar em campo no horário programado.

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Capitã do time rubro-negro, Djeni Becker classificou o episódio como desrespeitoso com as jogadoras e com os clubes envolvidos. Segundo ela, tanto Flamengo quanto Botafogo chegaram ao estádio com antecedência e cumpriram toda a preparação normalmente, incluindo o aquecimento, antes de serem informados de que a arbitragem ainda não havia chegado ao local. A atleta também criticou a falta de comunicação e o desencontro de informações sobre o horário de chegada da equipe responsável pelo jogo.

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— Bom, primeiro que é uma falta de respeito com nós, mulheres, com nós Flamengo e Botafogo que chegamos duas horas antes da partida hoje, porque a gente sabe que é uma sexta-feira, chovendo no Rio de Janeiro, o mundo sabia que ia ter trânsito hoje, só arbitragem pelo jeito que não, né? - disse Djeni, ao Sportv.

Fernanda Tipa, do Botafogo, também demonstrou incômodo com a situação. A jogadora afirmou que o atraso atrapalha a concentração das equipes.

— As duas equipes chegaram aqui, chegaram no horário, aquecemos, estávamos perfiladas ali para entrar, e aí quando a gente chegou ali o delegado falou que a árbitra estava atrasada — disse ela.

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Quando a bola finalmente rolou, o clássico carioca terminou empatado em 1 a 1. Rebeca marcou para o Botafogo, enquanto Layza garantiu o gol do Flamengo, em partida equilibrada que encerrou a noite marcada pelo atraso e pelas críticas à organização da arbitragem.

Em nota oficial, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamentou o atraso da equipe de arbitragem que provocou o início tardio do clássico entre Botafogo e Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, no Estádio Nilton Santos. A entidade afirmou que está alinhada disciplinarmente com a Confederação Brasileira de Futebol e reforçou que endossa eventuais sanções pelo comportamento considerado inadequado, que foge aos padrões exigidos pelas instituições.

A arbitragem do confronto foi comandada por Deborah Cecilia Cruz Correia, de Pernambuco, auxiliada por Nayra da Cunha Nunes e Juliana Martins Gomes. A função de quarta árbitra ficou com Jenifer Alves de Freitas, enquanto Patricia Silveira de Paiva Retondario da Silva atuou como analista de campo da partida.

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