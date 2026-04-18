A executiva de futebol feminino do Grêmio, Bárbara Fonseca, foi absolvida nesta sexta-feira pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva no julgamento sobre a acusação de injúria racial. O episódio foi durante o clássico contra o Sport Club Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A decisão foi tomada por maioria, com três votos favoráveis à absolvição e dois pela condenação.

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Relator do caso, Pedro Gonet apontou insuficiência de provas como fator determinante para o desfecho. A denúncia enquadrava a dirigente no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atos discriminatórios. O próprio Grêmio também era alvo do processo, mas foi absolvido por unanimidade.

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Relembre acusação

O episódio ocorreu no dia 28 de março, durante o GreNal pela competição nacional. Na ocasião, um torcedor ligado a uma organizada do Internacional relatou ter sido alvo de uma suposta ofensa racial atribuída à executiva. Desde o início do caso, o clube gaúcho sustentou confiança na versão apresentada por Bárbara Fonseca, negando a ocorrência de injúria racial.

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Apesar da absolvição no âmbito desportivo, o caso segue em tramitação na esfera criminal, uma vez que houve indiciamento. A Procuradoria do STJD ainda pode recorrer da decisão dentro da Justiça Desportiva.

Caso fosse condenada, a dirigente poderia sofrer suspensão de até um ano, além de multa. O Grêmio, por sua vez, corria risco de punições como perda de mando de campo, dedução de pontos e multa financeira.

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Após o julgamento, o clube se manifestou por meio de nota oficial, reafirmando sua posição inicial e destacando confiança nas instituições e no combate ao racismo. A própria executiva também se pronunciou nas redes sociais, agradecendo o apoio recebido durante o processo.

Nota oficial do Grêmio na íntegra

"Em relação ao julgamento desta sexta-feira da 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na denúncia envolvendo a executiva Bárbara Fonseca, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ressalta que o desfecho atesta aquilo que o Clube já havia manifestado, sobre confiar na veracidade da versão da executiva da instituição.

O Clube reitera sua confiança no pleno funcionamento das instituições em prol de uma luta tão importante como a do combate ao racismo.

O Grêmio é o Clube de Todos e carrega como missão, para além do campo, ser uma instituição representante de uma torcida diversa e apaixonada e ter como responsabilidade lutar por uma sociedade justa e livre de preconceitos."

Manifestação de Bárbara Fonseca

"Eu nada seria sozinha!!! Sou profundamente grata a Deus, que me sustenta todos os dias, inclusive nas tempestades, e a Xangô, que guia meus passos pela justiça e pela verdade. À minha esposa, à minha mãe, ao meu enteado e aos meus amigos, meu amor e gratidão por todo o cuidado que me trouxe até aqui. A todos os Departamentos do Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, representados por seus colaboradores, pelo irrestrito, incrível e constante apoio e por confiar em mim sempre. Em especial ao Departamento de Futebol Feminino, comissões, atletas e staff, por estarem ao meu lado com respeito e força. Vocês são absurdamente incríveis e serei por vocês sempre. Ao jurídico, minha admiração pela atuação impecável em defesa da verdade. E a todos que, de perto ou de longe, me enviaram apoio, palavras ou energia: vocês foram essenciais para me manter conectada ao que há de bom e justo em mim. Sigo com fé, gratidão e a certeza de que continuarei lutando batalhas e que a verdade prevalecerá. Que o Universo retribua, com generosidade, tudo o que recebi."