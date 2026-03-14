O Vasco inicia neste sábado (14) sua caminhada no Brasileirão Feminino A2. Após o terceiro lugar na Copa Rio Feminina, as Meninas da Colina voltam as atenções para a competição nacional e terão pela frente o Ação-MT na estreia, com transmissão da Vasco TV, a partir das 15h. O principal objetivo do clube carioca é conquistar o acesso à elite do futebol feminino.

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Técnico da equipe, Rubens Franco destacou o período de preparação para o início do torneio e valorizou a evolução do grupo nas últimas semanas. Segundo ele, a disputa da Copa Rio serviu como um importante teste para ajustar o time antes do desafio no Brasileiro.

— Trabalhamos forte nos últimos meses pensando exatamente nesse momento da estreia. Buscamos evoluir em todos os aspectos, físico, técnico, tático e comportamental, para iniciar a competição em alto nível. A Copa Rio foi importante porque enfrentamos adversárias fortes e conseguimos desenvolver a equipe. A sensação é de que estamos preparados para fazer uma boa campanha — afirmou o treinador.

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A estreia do Vasco será diante do Ação-MT neste sábado, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira. Rubens Franco ressaltou a importância de começar a competição com um bom resultado em casa, mas fez um alerta sobre o nível de dificuldade da Série A2.

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— A semana de estreia sempre tem uma ansiedade diferente, mas estamos trabalhando para transformar isso em motivação. Sabemos da importância de começar bem, principalmente jogando em casa. Ao mesmo tempo, todo mundo entende que não existe jogo fácil no Brasileirão. Precisamos impor o nosso jogo para buscar essa vitória logo na primeira rodada — concluiu.