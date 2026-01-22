O Vasco vai dar mais um passo importante no fortalecimento do futebol feminino de base. A partir de 2026, o clube contará com uma equipe sub-15, conforme confirmou a coordenadora da modalidade, Simone Lourenço, em entrevista ao Lance!.

A iniciativa já começa a sair do papel com a realização de seletivas específicas para a faixa etária, algo ainda raro no futebol carioca — atualmente, Flamengo, Botafogo e Fluminense não possuem a categoria sub-15 feminina.

Sub-15 do Vasco

As seletivas para as categorias sub-15 e sub-17 estão marcadas para os dias 28 e 29 de janeiro, a partir das 14h, no CT do Departamento de Ordem Especial (CT Deo), localizado na Estrada São Pedro de Alcântara, 2020, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Poderão participar atletas nascidas em 2009 ou depois, seguindo os critérios estabelecidos pela comissão técnica. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online.

Atualmente, o Cruz-Maltino já mantém equipes sub-17 e sub-20 no futebol feminino e, com a criação do sub-15, amplia a estrutura de formação de atletas. Além disso, o clube também investe em outras frentes da modalidade, como o futsal feminino, tanto de base quanto profissional, e o beach soccer.

Mudança no local de treinamentos

Outra novidade para 2026 é a previsão de um novo local de treinamentos para a equipe profissional feminina. A negociação está em fase final e, embora o endereço ainda não tenha sido divulgado pela diretoria, o espaço é tratado internamente como um avanço importante na estrutura da modalidade, com possibilidade, inclusive, de centralizar os trabalhos da base e do profissional no mesmo local.

Reforços no elenco

De olho na temporada, o Vasco também segue ativo no mercado. Segundo Simone Lourenço, mais seis reforços devem chegar a São Januário para fortalecer o elenco feminino. O time, que disputará a Série A2 do Brasileirão Feminino em 2026 com o objetivo de conquistar o acesso à elite, renovou com boa parte do grupo de 2025, mas buscou novas peças para elevar o nível da equipe.

Ex-jogadora como treinadora

Outra novidade já oficializada foi a contratação de Rosane Morais, ex-jogadora do Vasco, como treinadora da equipe sub-17. Ela estava há três temporadas no clube como atleta e agora assume a função no comando técnico.