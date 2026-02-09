menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Flamengo vence Vasco de virada na Copa Rio Feminina; veja tabela e próximos jogos

Meninas da Colina saíram na frente, mas Laysa e Djeni garantiram o triunfo rubro-negro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/02/2026
12:56
Djeni comemora gol da virada do Flamengo diante do Vasco. (Foto: Flamengo/Divulgação)
imagem cameraDjeni comemora gol da virada do Flamengo diante do Vasco. (Foto: Flamengo/Divulgação)
Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 na manhã desta segunda-feira (9), na Gávea, em duelo válido pela Copa Rio Feminina. A partida marcou a estreia das Rubro-Negras na competição, enquanto as Meninas da Colina entraram em campo pela segunda vez no torneio.

O Vasco saiu na frente logo no início, com gol de Carolzinha, mas o Flamengo reagiu ainda no primeiro tempo, com Laysa deixando tudo igual. Na etapa final, Djeni garantiu a virada rubro-negra ao marcar o gol decisivo nos minutos finais.

Além de Flamengo e Vasco, a Copa Rio Feminina conta com Botafogo, Fluminense e Real HEIPS. As equipes se enfrentam em jogos únicos, e o time que somar mais pontos ao fim da disputa ficará com o título da competição, que abre oficialmente a temporada do futebol feminino no Rio de Janeiro.

Tabela da Copa Rio Feminina

    1.
  1. Vasco - 3 pontos + 7 de saldo
    2. 2.
  2. Botafogo - 3 pontos + 6
    3. 3.
  3. Flamengo - 3 pontos + 1
    4. 4.
  4. Fluminense - 3 pontos + 1
    5. 5.
  5. Real HEIPS - 0

RESULTADOS

1ª rodada

  1. 4/2, quarta-feira, 15h: Fluminense 1 x 0 Botafogo - Laranjeiras
  2. 4/2, quarta-feira, 15h: Vasco 8 x 0 Heips - Artsul
  3. Folga: Flamengo

 rodada

  1. 10/2, terça-feira, 15h: Botafogo 7 x 0 Heips - Nilton Santos
  2. 10/2, terça-feira, 15h: Flamengo 2 x 1 Vasco - Gávea
  3. Folga: Fluminense

Próximos jogos

3ª rodada

  • 1/3, domingo, 15h: Flamengo x Heips - Gávea
  • 1/3, domingo, 15h: Vasco x Fluminense - Artsul

4ª rodada

  • 5/3, quinta-feira, 15h: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
  • 5/3, quinta-feira, 15h: Fluminense x Heips - Laranjeiras

5ª rodada

  1. 8/3, domingo, 15h: Vasco x Botafogo - Artsul
  2. 8/3, domingo, 15h: Fluminense x Flamengo - Laranjeiras
  3. Folga: Heips

