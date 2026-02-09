Flamengo vence Vasco de virada na Copa Rio Feminina; veja tabela e próximos jogos
Meninas da Colina saíram na frente, mas Laysa e Djeni garantiram o triunfo rubro-negro
O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 na manhã desta segunda-feira (9), na Gávea, em duelo válido pela Copa Rio Feminina. A partida marcou a estreia das Rubro-Negras na competição, enquanto as Meninas da Colina entraram em campo pela segunda vez no torneio.
O Vasco saiu na frente logo no início, com gol de Carolzinha, mas o Flamengo reagiu ainda no primeiro tempo, com Laysa deixando tudo igual. Na etapa final, Djeni garantiu a virada rubro-negra ao marcar o gol decisivo nos minutos finais.
Além de Flamengo e Vasco, a Copa Rio Feminina conta com Botafogo, Fluminense e Real HEIPS. As equipes se enfrentam em jogos únicos, e o time que somar mais pontos ao fim da disputa ficará com o título da competição, que abre oficialmente a temporada do futebol feminino no Rio de Janeiro.
Tabela da Copa Rio Feminina
- Vasco - 3 pontos + 7 de saldo
- Botafogo - 3 pontos + 6
- Flamengo - 3 pontos + 1
- Fluminense - 3 pontos + 1
- Real HEIPS - 0
RESULTADOS
1ª rodada
- 4/2, quarta-feira, 15h: Fluminense 1 x 0 Botafogo - Laranjeiras
- 4/2, quarta-feira, 15h: Vasco 8 x 0 Heips - Artsul
- Folga: Flamengo
2ª rodada
- 10/2, terça-feira, 15h: Botafogo 7 x 0 Heips - Nilton Santos
- 10/2, terça-feira, 15h: Flamengo 2 x 1 Vasco - Gávea
- Folga: Fluminense
Próximos jogos
3ª rodada
- 1/3, domingo, 15h: Flamengo x Heips - Gávea
- 1/3, domingo, 15h: Vasco x Fluminense - Artsul
4ª rodada
- 5/3, quinta-feira, 15h: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
- 5/3, quinta-feira, 15h: Fluminense x Heips - Laranjeiras
5ª rodada
- 8/3, domingo, 15h: Vasco x Botafogo - Artsul
- 8/3, domingo, 15h: Fluminense x Flamengo - Laranjeiras
- Folga: Heips
