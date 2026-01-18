Vasco promove seletiva para as categorias de base do futebol feminino
Gigante da Colina tem parceria com o Centro de Formação e Fomento ao Futebol Feminino (CF4)
O Vasco, em parceria com o Centro de Formação e Fomento ao Futebol Feminino (CF4), anunciou seletivas para as categorias Sub-15 e Sub-17 do futebol feminino nos dias 28 e 29 de janeiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário.
As avaliações acontecem nos dias 28 e 29 de janeiro, a partir das 14h, no CT do Departamento de Ordem Especial (CT Deo), localizado na Estrada São Pedro de Alcântara, 2020, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Podem participar atletas nascidas em 2009 ou após, conforme os critérios definidos pela comissão técnica.
Como fazer a inscrição na seletiva de Vasco e CF4
Seletiva destinada às atletas SUB-15 e SUB-17 para formar parte da equipe do CF4 e Vasco.
Jogadoras e goleiras nascidas a partir de 2009.
📅 Data e horário
- 28 e 29 de janeiro (quarta e quinta)
- A partir das 14h
- 📍 Local: CT Deo
- Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ, 21615-435
- Link para inscrição: clique aqui
⚽ Material necessário: vestimenta short preto e blusa branca (não é permitido utilizar camisas de clubes) meião preto ou branco e chuteira de campo ou society.
⚠️ Menores de 18 anos: necessário ir acompanhada de responsável.
📁 Documentação necessária:
- Documento de Identidade (RG) Original + Xerox;
- Eletrocardiograma em repouso com laudo médico;
- Atestado médico atestando aptidão para a prática do futebol competitivo, com data posterior a data do eletro.
