O Vasco inicia a temporada apostando em novos rumos no futebol feminino com a chegada de Rubens Franco. Aos 42 anos, o treinador se apresenta na primeira semana de janeiro para assumir as Meninas da Colina em um ano decisivo, marcado pela necessidade de reorganização e reconstrução do projeto esportivo.

A expectativa em torno do trabalho de Rubens passa, sobretudo, por seu perfil ligado à formação de atletas. O técnico vinha atuando nas categorias Sub-17 e Sub-20 do Grêmio e teve como último desafio a Seleção Brasileira Sub-15, com a qual conquistou a Conmebol Liga Evolução.

Ao longo da carreira, construiu trajetória focada no desenvolvimento de jogadoras, característica estratégica para o atual momento do Vasco. Em 2025, o clube foi hexacampeão carioca Sub-17, com campanha dominante, em um contexto de alta competitividade da base dos clubes cariocas.

Esse movimento se insere em um contexto mais amplo de reformulação no futebol feminino cruz-maltino. Em julho, o clube promoveu mudanças na gestão da modalidade, com a chegada de Simone Lourenço ao cargo de coordenadora. Professora universitária de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, Simone também esteve à frente do CF4 (Centro de Formação e Fomento ao Futebol Feminino), projeto parceiro do Vasco.

Desafios de Rubens Franco

A missão do novo treinador será tornar o Vasco mais competitivo na Série A2 do Brasileiro Feminino, após uma temporada abaixo do esperado. Em 2025, a equipe não conseguiu avançar à segunda fase da competição e passou por instabilidade ao longo do ano.

Rubens Franco substitui Verônica Coutinho, demitida uma semana após a eliminação no Campeonato Carioca para o Flamengo. A treinadora estava no cargo desde o fim de 2023, após a saída de Jorge Barcellos. A

lém da troca no banco, o clube também promoveu uma reformulação no elenco, com várias saídas registradas nas últimas semanas. Por outro lado, garantiu a permanência de várias atletas: Carolzinha e Larissa, além de Rayane e Derrico, que seguem no clube após novos acordos. O Cruz-Maltino também acertou a renovação de Maria Alyce e Beea, bem como a extensão dos vínculos de Silmara e Juh Morais. O clube também confirmou a continuidade das volantes Ju Santos e Emilly.

Vasco tenta retorno à elite na próxima temporada

Na temporada de 2025, o Vasco não conseguiu alcançar o acesso à elite do futebol feminino nacional e seguirá disputando a Série A2 do Brasileirão Feminino em 2026.

Além da segunda divisão nacional, o calendário da próxima temporada também contará com a disputa da Copa do Brasil Feminina e do Campeonato Carioca.