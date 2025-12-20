Pati Maldaner renova com o Palmeiras e valoriza trabalho de Rosana Augusto
Apontada como uma das melhores zagueiras do Paulistão Feminino e com contrato renovado até o fim de 2026, a zagueira Pati Maldaner, do Palmeiras, se consolidou como peça importante do time de Rosana Augusto. Para a defensora, o reconhecimento individual vem como consequência da consistência do sistema defensivo alviverde.
— Fico feliz pelo reconhecimento, mas avalio como consequência de um trabalho coletivo muito forte. Tive uma temporada consistente, com regularidade e bom nível de concentração, o que é fundamental para a função de zagueira. Procurei contribuir da melhor forma possível para a solidez defensiva da equipe — diz ela.
— O trabalho da Rosana tem sido muito importante. Ela tem uma leitura clara do jogo, cobra bastante atenção aos detalhes e dá segurança para a equipe executar o que é proposto. Isso acaba potencializando a confiança e a performance individual dentro de um contexto coletivo — completa Pati, sobre a treinadora Rosana Augusto.
As Palestrinas fecham o ano com três títulos: Ladies Cup, Copa do Brasil e Paulistão. Em 2026, voltarão a disputar a Libertadores Feminina.
Zagueira projeta próxima temporada do Palmeiras
De olho na próxima temporada, Pati reforçou que a renovação também traz novos desafios e a necessidade de evolução constante. A jogadora destacou pontos que pretende aprimorar, tanto no aspecto técnico quanto tático, para elevar ainda mais o nível de atuação.
— Entendo que sempre há pontos a evoluir. Quero seguir aprimorando aspectos técnicos e táticos, como leitura de jogo, tomada de decisão e saída de bola, além de manter um alto nível físico. A ideia é chegar ainda mais preparada para a próxima temporada — avalia ela.
Seleção Brasileira é um sonho
Questionada sobre a possibilidade de chegar à Seleção Brasileira, a zagueira manteve um discurso focado no clube e no desempenho diário com a camisa do Palmeiras. Para ela, convocações são consequência natural de um trabalho bem feito.
— A Seleção Brasileira é consequência de um trabalho bem feito no clube. Meu foco está totalmente no Palmeiras, em manter regularidade e ajudar a equipe a conquistar objetivos. Se o trabalho for bem feito, as oportunidades podem aparecer naturalmente — opina Pati, que tem passagens pelas seleções de base da Amarelinha.
