O bom início de trabalho no comando do Palmeiras, com títulos da Copa do Brasil e do Paulistão Feminino, serve como ponto de partida para um projeto que busca continuidade. A avaliação é da técnica Rosana Augusto, que destacou o ambiente competitivo do elenco, a entrega das atletas e a estrutura oferecida pelo clube como pilares para sustentar o desempenho ao longo da temporada.

continua após a publicidade

A sequência da temporada já reserva um compromisso de peso. O primeiro grande desafio de 2026 será a final da Supercopa Feminina, diante do Corinthians, marcada para o dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em decisão disputada em jogo único.

Segundo a treinadora, o grupo alviverde reúne características que ampliam as possibilidades dentro de campo e fortalecem o processo no dia a dia.

continua após a publicidade

— O Palmeiras tem hoje um elenco muito qualificado, equilibrado e com bastante profundidade. É um grupo que mescla atletas experientes, que já viveram grandes momentos da modalidade, com jogadoras jovens que têm muita fome de crescimento. Isso nos dá diferentes possibilidades dentro do campo, mas, principalmente, cria um ambiente interno muito competitivo e saudável — afirmou Rosana.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Para a técnica, o rendimento apresentado até aqui está diretamente ligado ao comprometimento coletivo e à abertura das atletas para o modelo de jogo.

continua após a publicidade

— São atletas comprometidas com o processo, abertas ao aprendizado e com um forte senso coletivo. Isso facilita muito o trabalho, porque potencial técnico só se transforma em performance quando existe entrega, disciplina e entendimento do modelo — completou.

Técnica destaca estrutura do Palmeiras para time feminino

Rosana também ressaltou o impacto do novo centro de treinamento exclusivo para o futebol feminino, apontando a estrutura como um fator decisivo para a evolução do grupo e para o planejamento a médio e longo prazo.

— Quando o clube investe em um espaço exclusivo, moderno e pensado para o futebol feminino, ele comunica às atletas que elas são prioridade. Isso influencia diretamente a confiança, o pertencimento e o nível de exigência do grupo — explicou ela.

— Para o planejamento e para o meu trabalho, isso amplia as possibilidades. Ter melhores condições de recuperação, treinamento, análise e convivência nos permite ser mais precisos, mais cuidadosos com a carga, com a individualização e com o desenvolvimento a médio e longo prazo — acrescentou.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras