logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção do Senegal

Ídolo senegalês encerra ciclo de 14 anos pela seleção em comunicado divulgado pelo jornal Le Quotidien poucos dias após a queda no Mundial

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
10/07/2026 09:37
Favorite o Lance! no Google
Sadio Mané durante o jogo entre Senegal e Bélgica na Copa do Mundo de 2026.
Mané anunciou aposentadoria da seleção de Senegal após disputa da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Alex Grimm/Getty Images/AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção do Senegal após 14 anos.
Ele fez o anúncio três dias após a eliminação na Copa do Mundo de 2026.
Mané é o maior artilheiro da história da seleção, com 53 gols em 126 partidas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Sadio Mané não defenderá mais a seleção do Senegal. Pouco mais de uma semana após a eliminação para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante anunciou sua aposentadoria do futebol internacional por meio de um comunicado divulgado pelo jornal senegalês Le Quotidien.

  • Pape Gueye, nº 26 do Senegal, domina a bola durante a partida da fase de 32 seleções da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal.

    Papa Gueye anuncia pausa na seleção de Senegal após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Jogadores do Senegal desolados com virada belga na Copa (Foto: Reuters/Folhapress)

    Senegal era a última seleção da Copa na lista de restrição de viagens aos EUA

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

    Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Na mensagem anunciando a aposentadoria, Mané agradeceu aos torcedores, companheiros, integrantes da comissão técnica e à Federação Senegalesa de Futebol, encerrando oficialmente uma trajetória de 14 anos vestindo a camisa da seleção do Senegal.

    continua após a publicidade

    "Depois de uma longa reflexão, decidi encerrar minha carreira internacional. Vestir a camisa da seleção do Senegal foi a maior honra da minha vida. Agradeço ao povo senegalês, aos meus companheiros, aos treinadores e a todos que fizeram parte desta caminhada."

    Eliminação na Copa antecedeu despedida

  • Informações sobre episódio não foram divulgadas (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Jovem de 17 anos morre após França x Marrocos durante comemoração

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Yamal com camisa do Marrocos

    Yamal debochou da Espanha após eliminação na Copa em 2022 contra Marrocos

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (10/07)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas

    • A decisão foi anunciada pouco mais de uma semana após a derrota por 3 a 2 para a Bélgica, resultado que eliminou os senegaleses na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A queda marcou a aposentadoria de Mané com a camisa da seleção de Senegal.

    Sadio Mané durante a goleada de Senegal sobre o Iraque por 5 a 0 na Copa do Mundo de 2026
    Mané anunciou aposentadoria após disputar 126 jogos pela seleção de Senegal. (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

    Mesmo na eliminação, o atacante voltou a exercer papel de liderança, encerrando sua participação em Mundiais como um dos maiores nomes da história do futebol senegalês.

    continua após a publicidade

    Mané anuncia aposentadoria como maior artilheiro de Senegal

    A despedida encerra uma das carreiras internacionais mais importantes da África. Desde a estreia, em 2012, Sadio Mané disputou 126 partidas e marcou 53 gols, consolidando-se como o maior artilheiro da história da seleção senegalesa.

    Além dos números, foi protagonista da geração que conquistou a Copa Africana de Nações e levou o Senegal a campanhas históricas em Copas do Mundo.

    continua após a publicidade

    Embora deixe a seleção, o camisa 10 seguirá atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. A aposentadoria de Mané abre espaço para uma nova geração no Senegal, mas encerra um ciclo marcado por liderança, títulos e protagonismo, que o transformou em um dos maiores ídolos da história do país.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Lance! Negócios

    Copa do Mundo: qual salário de Yamal, astro da Espanha e do Barcelona?

    Há 1 hora
    Orlando Gill comemora

    Copa do Mundo 2026

    Goleiros transformam a Copa do Mundo em palco de atuações históricas

    Há 2 horas
    Lukaku, De Bruyne e Courtois, da Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Bélgica tem última chance para salvar 'geração de ouro'; veja retrospecto

    Há 2 horas
    Michael Oliver é um dos árbitros renomados do Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem apita Espanha x Bélgica? Equipe de arbitragem terá dupla brasileira

    Há 2 horas
    Mbappé comemora gol de braços abertos, em partida contra o Marrocos na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Ataque estrelado leva a França à terceira semifinal seguida de Copa do Mundo

    Há 2 horas
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Copa do Mundo 2026

    Tironi no Lance!: respeitada por todos, França se coloca como a grande favorita da Copa

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Neymar Jr., jogador do Brasil, durante a partida das oitavas de final entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo da FIFA, no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, no domingo, 5 de julho de 2026

    Lúcio de Castro: nos meus pesadelos, Neymar ainda ri aos 45 do 2º tempo

    Erling Haaland fala aos jornalistas na antevéspera de Noruega x Inglaterra pelas quartas da Copa do Mundo

    Noruega x Inglaterra: esperança de um, confiança de outro; quem leva?

    Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Sabe tudo sobre Lamine Yamal? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica

    Vídeo de Courtois e De Bruyne viraliza antes de Bélgica x Espanha na Copa

    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/07/2026)

    Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega

    Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

    Dembélé ajuda Mbappé a levantar durante França x Marrocos

    Dembélé exalta força mental de Mbappé após pênalti: 'Ele nunca duvida'

    Inglês Anthony Gordon brinca com a bola na Copa do Mundo

    Gordon destaca força mental da Inglaterra antes das quartas da Copa

    Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Globo e SBT transmitem Espanha x Bélgica na Copa do Mundo hoje (10)?