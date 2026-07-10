Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção do Senegal
Ídolo senegalês encerra ciclo de 14 anos pela seleção em comunicado divulgado pelo jornal Le Quotidien poucos dias após a queda no Mundial
Sadio Mané não defenderá mais a seleção do Senegal. Pouco mais de uma semana após a eliminação para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante anunciou sua aposentadoria do futebol internacional por meio de um comunicado divulgado pelo jornal senegalês Le Quotidien.
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Na mensagem anunciando a aposentadoria, Mané agradeceu aos torcedores, companheiros, integrantes da comissão técnica e à Federação Senegalesa de Futebol, encerrando oficialmente uma trajetória de 14 anos vestindo a camisa da seleção do Senegal.
"Depois de uma longa reflexão, decidi encerrar minha carreira internacional. Vestir a camisa da seleção do Senegal foi a maior honra da minha vida. Agradeço ao povo senegalês, aos meus companheiros, aos treinadores e a todos que fizeram parte desta caminhada."
Eliminação na Copa antecedeu despedida
A decisão foi anunciada pouco mais de uma semana após a derrota por 3 a 2 para a Bélgica, resultado que eliminou os senegaleses na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A queda marcou a aposentadoria de Mané com a camisa da seleção de Senegal.
Mesmo na eliminação, o atacante voltou a exercer papel de liderança, encerrando sua participação em Mundiais como um dos maiores nomes da história do futebol senegalês.
Mané anuncia aposentadoria como maior artilheiro de Senegal
A despedida encerra uma das carreiras internacionais mais importantes da África. Desde a estreia, em 2012, Sadio Mané disputou 126 partidas e marcou 53 gols, consolidando-se como o maior artilheiro da história da seleção senegalesa.
Além dos números, foi protagonista da geração que conquistou a Copa Africana de Nações e levou o Senegal a campanhas históricas em Copas do Mundo.
Embora deixe a seleção, o camisa 10 seguirá atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. A aposentadoria de Mané abre espaço para uma nova geração no Senegal, mas encerra um ciclo marcado por liderança, títulos e protagonismo, que o transformou em um dos maiores ídolos da história do país.
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