Yamal debochou da Espanha após eliminação na Copa em 2022 contra Marrocos
Jogador apareceu com camisa do Marrocos após eliminação da Espanha em 2022
A Espanha enfrenta a Bélgica nesta sexta-feira (10) pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 visando a vaga nas semifinais, e o grande destaque da equipe, Lamine Yamal, protagonizou uma situação inusitada na edição de 2022 da competição nos vestiários das categorias de base do Barcelona. Na época, o jogador debochou dos companheiros após a eliminação da seleção espanhola nos pênaltis.
Ex-Grêmio sofre ameaças por queda na Copa e desabafa: ‘Não justifica o ódio’
Justiça bloqueia pagamentos da CazéTV a Romário na Copa por dívida milionária
Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso
Durante a Copa do Mundo de 2022, edição em que a seleção marroquina eliminou a Espanha nas oitavas de final, circularam imagens do então jovem da base do Barcelona vestindo a camisa de Marrocos. No vídeo, Yamal, que tinha apenas 14 anos na época, aparecia no vestiário rindo da eliminação de seus companheiros após a derrota nos pênaltis. Ele ironiza todos os colegas e beija o escudo do país africano durante a filmagem.
➡️ Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?
Veja o vídeo do Yamal comemorando a eliminação da Espanha na Copa de 2022:
Quem lembra do dia em que Lamine Yamal provocou a Espanha após a seleção ser eliminada para Marrocos em 2022?— the news sports (@thenewssports_) July 9, 2026
Yamal é filho de pai marroquino, mas escolheu defender a Espanha. pic.twitter.com/WokTtbO0GP
Nascido na Espanha, Lamine Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense. Devido às suas origens, ele foi alvo de uma disputa nos bastidores, com dirigentes marroquinos tentando convencê-lo a defender a seleção africana, parte de um projeto de captação de talentos da seleção africana que vem evoluindo a cada ano.
O presidente da Federação Marroquina, Fouzi Lekjaa, chegou a declarar publicamente o desejo de enfrentar a Espanha em uma final para testar se o jovem havia feito a escolha certa ao optar pelo país europeu.
Para não permitir qualquer possibilidade de perder o talento para o Marrocos, a Espanha agiu rápido. Em 2023, aos 16 anos, Yamal foi convocado para a seleção principal, e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo país. Pelas regras da Fifa, ao atuar em partidas pela equipe europeia que sejam em um torneio oficial, a escolha é definitiva e não é possível jogar por outra seleção depois.
➡️ Klopp revela tentativa do Liverpool de contratar Mbappé: 'Não podíamos ser vistos'
Protagonista no esquema de Luis de la Fuente na seleção, Yamal entra em campo contra a Bélgica buscando levar a Espanha às semifinais. A partida acontece em Los Angeles, onde os espanhóis tentam manter sua invencibilidade defensiva para avançar no torneio. Se o destino fosse diferente, o craque poderia estar atuando na atual edição como jogador da seleção marroquina.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma*
Copa do Mundo 2026
Goleiros transformam a Copa do Mundo em palco de atuações históricasHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Bélgica tem última chance para salvar 'geração de ouro'; veja retrospectoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Quem apita Espanha x Bélgica? Equipe de arbitragem terá dupla brasileiraHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Ataque estrelado leva a França à terceira semifinal seguida de Copa do MundoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Tironi no Lance!: respeitada por todos, França se coloca como a grande favorita da CopaHá 2 horas
Seleção Brasileira
Lúcio de Castro: nos meus pesadelos, Neymar ainda ri aos 45 do 2º tempoHá 2 horas
Mais LANCE!