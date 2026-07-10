Yamal debochou da Espanha após eliminação na Copa em 2022 contra Marrocos Jogador apareceu com camisa do Marrocos após eliminação da Espanha em 2022

A Espanha enfrenta a Bélgica nesta sexta-feira (10) pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 visando a vaga nas semifinais, e o grande destaque da equipe, Lamine Yamal, protagonizou uma situação inusitada na edição de 2022 da competição nos vestiários das categorias de base do Barcelona. Na época, o jogador debochou dos companheiros após a eliminação da seleção espanhola nos pênaltis.

Durante a Copa do Mundo de 2022, edição em que a seleção marroquina eliminou a Espanha nas oitavas de final, circularam imagens do então jovem da base do Barcelona vestindo a camisa de Marrocos. No vídeo, Yamal, que tinha apenas 14 anos na época, aparecia no vestiário rindo da eliminação de seus companheiros após a derrota nos pênaltis. Ele ironiza todos os colegas e beija o escudo do país africano durante a filmagem.

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Veja o vídeo do Yamal comemorando a eliminação da Espanha na Copa de 2022:

Quem lembra do dia em que Lamine Yamal provocou a Espanha após a seleção ser eliminada para Marrocos em 2022?



Yamal é filho de pai marroquino, mas escolheu defender a Espanha. pic.twitter.com/WokTtbO0GP — the news sports (@thenewssports_) July 9, 2026

Nascido na Espanha, Lamine Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense. Devido às suas origens, ele foi alvo de uma disputa nos bastidores, com dirigentes marroquinos tentando convencê-lo a defender a seleção africana, parte de um projeto de captação de talentos da seleção africana que vem evoluindo a cada ano.

O presidente da Federação Marroquina, Fouzi Lekjaa, chegou a declarar publicamente o desejo de enfrentar a Espanha em uma final para testar se o jovem havia feito a escolha certa ao optar pelo país europeu.

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Para não permitir qualquer possibilidade de perder o talento para o Marrocos, a Espanha agiu rápido. Em 2023, aos 16 anos, Yamal foi convocado para a seleção principal, e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo país. Pelas regras da Fifa, ao atuar em partidas pela equipe europeia que sejam em um torneio oficial, a escolha é definitiva e não é possível jogar por outra seleção depois.

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Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Protagonista no esquema de Luis de la Fuente na seleção, Yamal entra em campo contra a Bélgica buscando levar a Espanha às semifinais. A partida acontece em Los Angeles, onde os espanhóis tentam manter sua invencibilidade defensiva para avançar no torneio. Se o destino fosse diferente, o craque poderia estar atuando na atual edição como jogador da seleção marroquina.

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