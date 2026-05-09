Palmeiras feminino estreia CT de investimento milionário que construiu com venda de jogadora

O Palmeiras estreou nesta sexta-feira (8) o Centro de Excelência montado com investimento milionário feito exclusivamente para o futebol feminino, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, local onde as jogadoras treinam.

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A principal fonte de receita se deu em razão da venda da atacante Amanda Gutierres para o Boston Legacy, em outubro de 2025, por um valor de aproximadamente R$ 5,9 milhões. As obras se iniciaram logo na sequência da transação da atleta.

Nas redes sociais, o Palmeiras divulgou as primeiras imagens, mas sem dar muitos detalhes de como o local ficou. Além disso, o clube gravou as primeiras impressões das jogadoras ao conhecerem o local. A legenda do post diz que o CT será inaugurado em breve, mas sem data confirmada até o momento.

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— Bom a gente ter o nosso próprio espaço. Agora é aproveitar e desfrutar para evoluir cada vez mais — disse a atacante Bia Zaneratto. Veja o vídeo abaixo.

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Centro de Excelência do Palmeiras feminino

No final de abril, Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Palmeiras, detalhou uma série de avanços estruturais, financeiros e esportivos do clube. O dirigente tratou temas como base, captação e competitividade das Palestrinas.

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O espaço faz parte da estratégia de consolidação estrutural do departamento, que, segundo ele, foi prioridade desde a retomada da modalidade no clube. A ideia é centralizar operações, oferecer melhores condições de treinamento e ampliar o controle sobre o desenvolvimento das atletas, e foi reforçado com a venda de Amanda Gutierres ao Boston Legacy, na temporada passada.

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Expansão da captação internacional

Simão também revelou a ampliação do monitoramento de atletas fora do Brasil, com foco em novos mercados. O dirigente destacou que o Palmeiras tem direcionado atenção ao continente africano.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de diversificação no recrutamento, buscando identificar talentos em regiões ainda pouco exploradas por clubes brasileiros. Segundo o diretor, o objetivo é antecipar movimentos de mercado e ampliar o alcance do clube na formação de elenco.

(Foto: Divulgação/Palmeiras)

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