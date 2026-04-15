A goleada por 6 a 1 sobre a Zâmbia, na Arena Pantanal, em Cuiabá, confirmou o bom início de Raíssa Bahia com a camisa da Seleção Brasileira. Em sua segunda partida pela equipe principal, a lateral-esquerda do Palmeiras marcou seu primeiro gol e se emocionou ao celebrar o momento, que marca uma rápida afirmação no grupo comandado por Arthur Elias.

continua após a publicidade

Depois de já ter contribuído com uma assistência na estreia contra a Coreia do Sul, Raíssa voltou a participar diretamente do placar diante das africanas. O gol saiu em jogada aérea. Após a partida, a jogadora destacou o momento vivido e adotou um discurso alinhado ao processo de evolução dentro da equipe.

— Estou focada em continuar prestando atenção no que o Arthur pede — disse, ao Lance!. Em seguida, ao falar sobre a trajetória até a Seleção, demonstrou emoção ao abordar as dificuldades do caminho percorrido.

continua após a publicidade

— Não tenho contado muito minha história, mas é uma história bem complicadinha, como de todas as atletas, mas estou muito orgulhosa — completou.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Raíssa Bahia fez seu primeiro jogo pela Seleção Brasileira diante da Coreia do Sul, na Fifa Series Feminina 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Raíssa Bahia tem rápida adaptação

O desempenho de Raíssa na Fifa Series Series chama atenção pelo impacto imediato. Em dois jogos, soma um gol e uma assistência, além de participação ativa nas ações defensivas.

continua após a publicidade

A atuação também dialoga com a proposta tática recente da Seleção, que amplia o protagonismo das jogadoras de defesa na fase ofensiva. Nesse contexto, Raíssa tem sido utilizada com liberdade para avançar e participar das jogadas, ocupando espaços no último terço e contribuindo tanto na criação quanto na finalização. Além dela, a vitória sobre a Zâmbia também marcou o primeiro gol de Vitória Calhau, zagueira do Cruzeiro, pela Seleção.

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado (18), novamente na Arena Pantanal, quando enfrenta o Canadá no encerramento da participação no torneio. A bola rola às 22h30 (horário de Brasília) e 21h30 horário local.

+ Aposte na Seleção Feminina na Fifa Series

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável