Raíssa Bahia se emociona com primeiro gol pela Seleção e reforça foco no processo
Lateral marcou de cabeça na goleada sobre a Zâmbia por 6 a 1
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A goleada por 6 a 1 sobre a Zâmbia, na Arena Pantanal, em Cuiabá, confirmou o bom início de Raíssa Bahia com a camisa da Seleção Brasileira. Em sua segunda partida pela equipe principal, a lateral-esquerda do Palmeiras marcou seu primeiro gol e se emocionou ao celebrar o momento, que marca uma rápida afirmação no grupo comandado por Arthur Elias.
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Depois de já ter contribuído com uma assistência na estreia contra a Coreia do Sul, Raíssa voltou a participar diretamente do placar diante das africanas. O gol saiu em jogada aérea. Após a partida, a jogadora destacou o momento vivido e adotou um discurso alinhado ao processo de evolução dentro da equipe.
— Estou focada em continuar prestando atenção no que o Arthur pede — disse, ao Lance!. Em seguida, ao falar sobre a trajetória até a Seleção, demonstrou emoção ao abordar as dificuldades do caminho percorrido.
— Não tenho contado muito minha história, mas é uma história bem complicadinha, como de todas as atletas, mas estou muito orgulhosa — completou.
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Raíssa Bahia tem rápida adaptação
O desempenho de Raíssa na Fifa Series Series chama atenção pelo impacto imediato. Em dois jogos, soma um gol e uma assistência, além de participação ativa nas ações defensivas.
A atuação também dialoga com a proposta tática recente da Seleção, que amplia o protagonismo das jogadoras de defesa na fase ofensiva. Nesse contexto, Raíssa tem sido utilizada com liberdade para avançar e participar das jogadas, ocupando espaços no último terço e contribuindo tanto na criação quanto na finalização. Além dela, a vitória sobre a Zâmbia também marcou o primeiro gol de Vitória Calhau, zagueira do Cruzeiro, pela Seleção.
A Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado (18), novamente na Arena Pantanal, quando enfrenta o Canadá no encerramento da participação no torneio. A bola rola às 22h30 (horário de Brasília) e 21h30 horário local.
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