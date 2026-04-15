Futebol Feminino
BRA
cbf-logo-selecao-logo-brasil
6
1
Zambia escudo onde assistir
ZAM

Brasil goleia Zâmbia e mantém invencibilidade na Fifa Series

Cuiabá (MT)
Dia 15/04/2026
00:42
O Brasil venceu a Zâmbia por 6 a 1 nesta terça-feira (14), na Arena Pantanal, pela segunda rodada da Fifa Series 2026. Os gols brasileiros foram marcados por Yasmim, Tainá Maranhão, Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau, e Barbra Banda balançou as redes para as zambianas.

Relacionadas

No sábado (18), a Seleção Feminina enfrenta o Canadá pela terceira e última rodada do torneio. O jogo será às 21h30 (horário local, 22h30 de Brasília), também na Arena Pantanal.

Como foi a goleada do Brasil

A Seleção teve dificuldades no início da partida e viu a Zâmbia aparecer com perigo nos minutos iniciais. Mas foi o Brasil quem abriu o placar com Yasmim, de falta, em um belo chute. No lance anterior, a goleira Nali foi expulsa por tocar com a mão na bola fora da área.

A segunda etapa trouxe outra postura do Brasil, com mais ofensividade e variação no setor ofensivo. Aos dois minutos, Tainá Maranhão invadiu a área, finalizou e fez 2 a 0 para a Amarelinha.

Dois minutos depois, foi a vez de Barbra Banda aparecer na área, vencer a marcação de Mariza e fazer o primeiro gol da Zâmbia. 2 a 1. Aos 9, Gabi Portilho recebe bola esticada, é derrubada e a arbitragem assinalou pênalti, Angelina converteu.

Aos 31, Raíssa Bahia aproveitou bola alçada na área e cabeceou, marcando o quarto gol do Brasil e o primeiro dela pela Amarelinha. Nos acréscimos, a lateral ainda fez bela jogada e Kerolin, na área, ampliou. Ainda deu tempo para Vitória Calhau, de pênalti, fechar a conta: 6 a 1 para as brasileiras.

Mariza e Barbra Banda disputam bola em Brasil x Zâmbia. (Foto: Thaís Magalhães/@brasileiras)
BRASIL 6 X 1 ZÂMBIA - FICHA TÉCNICA

  1. FIFA SERIES - SEGUNDA RODADA
  2. Data e horário: 14 de abril, às 22h30 (horário de Brasília), e 21h30 horário local
  3. Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  4. Gols: Yasmim, Tainá Maranhão, Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau (Brasil) e Barbra Banda (Zâmbia)

BRASIL: Lelê (Thaís Lima); Haas (Vitória Calhau), Mariza, Paloma Maciel e Yasmim (Raíssa Bahia); Duda Sampaio (Ary Borges), Angelina (Maiara); Marília (Aline Gomes), Tainá Maranhão (Evelin), Gio Garbelini (Kerolin) e Gabi Portilho (Ludmila). Técnico: Arthur Elias.

ZÂMBIA: Nali Hazel; Lushomo Mweemba, Susan Banda (Mufunte), Martha Tembo e Margaret Belemu; Chileshe Rhoda, Chanda Grace; Chipasula Mercy (Mambwe), Nachula Rachel, Maluba Blessing e Banda Barbra (Nanyangwe). Técnico: Haalubono Charles.

