Após a goleada sobre a Coreia do Sul, a meio-campista Angelina aproveitou o momento para convocar o público cuiabano para o duelo desta terça-feira (14) contra a Zâmbia, pela Fifa Series Feminina.

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A jogadora destacou a importância do apoio nas arquibancadas, mesmo diante das dificuldades de horário em jogos durante a semana, e reforçou o compromisso da Seleção em manter o nível de entrega dentro de campo.

— A gente espera que sim. Durante a semana é um pouquinho complicado, tem a questão do pessoal que trabalha, o jogo é um pouco tarde, um jogo de nove e meia da noite, mas esperamos que possa ter um público maior, gostaríamos muito que as pessoas viessem prestigiar, porque como falamos nas entrevistas e antes do jogo, vamos dar nosso melhor, vai ter garra, vai ter amor à camisa, e isso vai continuar para o jogo da Zâmbia e do Canadá também — afirmou, projetando o confronto desta noite e a sequência da equipe no torneio.

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Angelina durante treino do Brasil para enfrentar a Zâmbia, nesta segunda (13). (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Ingressos para Brasil e Zâmbia

A Seleção Brasileira Feminina entra em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Cuiabá), na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia pela segunda rodada da Fifa Series Feminina. A competição está sendo disputada entre os dias 11 e 18 de abril, na capital mato-grossense, e reúne ainda seleções como Canadá e Coreia do Sul. O Brasil busca a segunda vitória no torneio após estrear com goleada, mantendo o bom momento sob o comando de Arthur Elias.

Os ingressos para os jogos seguem à venda exclusivamente pela internet, com valores que variam de acordo com o setor do estádio. No Leste, custam R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), enquanto o Oeste tem entradas a R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira). Já os setores Norte e Sul apresentam os preços mais acessíveis, com bilhetes a R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). O site de compra é o facepassbrasil.com.br.

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