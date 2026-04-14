Angelina convoca público para torcer pelo Brasil na Arena Pantanal: 'Vai ter garra'
Meia é uma das lideranças da equipe de Arthur Elias
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Após a goleada sobre a Coreia do Sul, a meio-campista Angelina aproveitou o momento para convocar o público cuiabano para o duelo desta terça-feira (14) contra a Zâmbia, pela Fifa Series Feminina.
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A jogadora destacou a importância do apoio nas arquibancadas, mesmo diante das dificuldades de horário em jogos durante a semana, e reforçou o compromisso da Seleção em manter o nível de entrega dentro de campo.
— A gente espera que sim. Durante a semana é um pouquinho complicado, tem a questão do pessoal que trabalha, o jogo é um pouco tarde, um jogo de nove e meia da noite, mas esperamos que possa ter um público maior, gostaríamos muito que as pessoas viessem prestigiar, porque como falamos nas entrevistas e antes do jogo, vamos dar nosso melhor, vai ter garra, vai ter amor à camisa, e isso vai continuar para o jogo da Zâmbia e do Canadá também — afirmou, projetando o confronto desta noite e a sequência da equipe no torneio.
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Ingressos para Brasil e Zâmbia
A Seleção Brasileira Feminina entra em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Cuiabá), na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia pela segunda rodada da Fifa Series Feminina. A competição está sendo disputada entre os dias 11 e 18 de abril, na capital mato-grossense, e reúne ainda seleções como Canadá e Coreia do Sul. O Brasil busca a segunda vitória no torneio após estrear com goleada, mantendo o bom momento sob o comando de Arthur Elias.
Os ingressos para os jogos seguem à venda exclusivamente pela internet, com valores que variam de acordo com o setor do estádio. No Leste, custam R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), enquanto o Oeste tem entradas a R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira). Já os setores Norte e Sul apresentam os preços mais acessíveis, com bilhetes a R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). O site de compra é o facepassbrasil.com.br.
➡️ Zâmbia aposta em linhas compactas e velocidade para duelo com o Brasil de Arthur Elias
Angelina convoca público para Arena Pantanal: "Vai ter garra e amor à camisa" pic.twitter.com/Obn6xVgNpE— Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) April 14, 2026
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