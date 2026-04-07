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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Feminina define programação para a Fifa Series

Brasil enfrenta Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá em Cuiabá (MT)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
07:05
Kerolin durante treino da Seleção Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
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A Seleção Feminina inicia a preparação para a Fifa Series nesta terça-feira (7), no CT Manoel Dresch, localizado no Distrito Industrial, em Cuiabá (MT). Os amistosos serão realizados entre os dias 11 e 18 de abril.

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Os treinamentos estão marcados para os dias 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 de abril, sempre às 17h (horário local, 18h no horário de Brasília), no CT Manoel Dresch, que pertence ao Cuiabá Esporte Clube. Somente profissionais de imprensa credenciados poderão acompanhar os treinos.

Dentro de campo, o Brasil fará três partidas em sequência na Arena Pantanal, todas às 21h30. A estreia será no dia 11 de abril, contra a Coreia do Sul. Na sequência, a equipe enfrenta a Zâmbia no dia 14. O último compromisso está marcado para o dia 18, diante do Canadá.

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Atletas se apresentam à Seleção Brasileira para a Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Paloma Maciel e Thaís Lima se apresentam à Seleção Brasileira para a Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Convocação da Seleção Feminina para a Fifa Series

GOLEIRAS

  • Lelê - Corinthians
  • Thaís Lima - Benfica (POR)
  • Camila Rodrigues - Cruzeiro

ZAGUEIRAS

  • Isa Haas - América (MEX)
  • Mariza - Tigres (MEX)
  • Thais Ferreira - Corinthians
  • Lauren - Atlético de Madrid (ESP)
  • Paloma Maciel - Cruzeiro
  • Vitória Calhau - Cruzeiro

LATERAIS

  • Gi Fernandes - Corinthians
  • Raissa Bahia - Palmeiras
  • Yasmim - Real Madrid (ESP)

MEIO-CAMPISTAS

  • Duda Sampaio - Corinthians
  • Angelina - Orlando Pride (EUA)
  • Ana Vitória - Corinthians
  • Maiara - Angel City (EUA)
  • Ary Borges - Angel City (EUA)

ATACANTES

  1. Ludmila - San Diego (EUA)
  2. Kerolin - Manchester City (ING)
  3. Tainá Maranhão - Palmeiras
  4. Dudinha - San Diego (EUA)
  5. Jheniffer - Tigres (MEX)
  6. Gabi Portilho - San Diego (EUA)
  7. Gio Garbelini - Atletico de Madrid (ESP)
  8. Aline Gomes - Pachuca (MEX)
  9. Marília - Cruzeiro

➡️ Goleira do Cruzeiro substitui Lorena na convocação da Seleção Feminina para a Fifa Series

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