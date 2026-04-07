Seleção Feminina define programação para a Fifa Series

A Seleção Feminina inicia a preparação para a Fifa Series nesta terça-feira (7), no CT Manoel Dresch, localizado no Distrito Industrial, em Cuiabá (MT). Os amistosos serão realizados entre os dias 11 e 18 de abril.

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Os treinamentos estão marcados para os dias 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 de abril, sempre às 17h (horário local, 18h no horário de Brasília), no CT Manoel Dresch, que pertence ao Cuiabá Esporte Clube. Somente profissionais de imprensa credenciados poderão acompanhar os treinos.

Dentro de campo, o Brasil fará três partidas em sequência na Arena Pantanal, todas às 21h30. A estreia será no dia 11 de abril, contra a Coreia do Sul. Na sequência, a equipe enfrenta a Zâmbia no dia 14. O último compromisso está marcado para o dia 18, diante do Canadá.

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Paloma Maciel e Thaís Lima se apresentam à Seleção Brasileira para a Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Convocação da Seleção Feminina para a Fifa Series

GOLEIRAS

Lelê - Corinthians

Thaís Lima - Benfica (POR)

Camila Rodrigues - Cruzeiro

ZAGUEIRAS

Isa Haas - América (MEX)

Mariza - Tigres (MEX)

Thais Ferreira - Corinthians

Lauren - Atlético de Madrid (ESP)

Paloma Maciel - Cruzeiro

Vitória Calhau - Cruzeiro

LATERAIS

Gi Fernandes - Corinthians

Raissa Bahia - Palmeiras

Yasmim - Real Madrid (ESP)

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Ana Vitória - Corinthians

Maiara - Angel City (EUA)

Ary Borges - Angel City (EUA)

ATACANTES

Ludmila - San Diego (EUA) Kerolin - Manchester City (ING) Tainá Maranhão - Palmeiras Dudinha - San Diego (EUA) Jheniffer - Tigres (MEX) Gabi Portilho - San Diego (EUA) Gio Garbelini - Atletico de Madrid (ESP) Aline Gomes - Pachuca (MEX) Marília - Cruzeiro

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